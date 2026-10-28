UHAPŠEN NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA PRIVREDU U NOVOM SADU Oštetio budžet za više od 80 MILIONA DINARA!
- U Novom Sadu uhapšen je S. B. (57), načelnik gradske uprave za privredu, zbog sumnje na nesavestan rad u službi.
- Sumnja se da od 2020. do 2025. nije nadzirao rad zaposlenih zaduženih za manifestacije i pravdanje namenskih sredstava.
- Budžet Grada Novog Sada oštećen je za 83.260.000 dinara, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije – Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su S. B. (57) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo nesavestan rad u službi.
Kako se sumnja, on od 2020. do 2025. godine, u svojstvu odgovornog lica jedne gradske uprave Grada Novog Sada, nije vršio dužnost nadzora rada zaposlenih koji su u ovoj upravi obavljali poslove vezane za realizaciju manifestacija i pravdanja utroška namenskih novčanih sredstava.
Na taj način, budžet Grada Novog Sada oštećen je u iznosu od 83.260.000 dinara.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Kurir.rs)