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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije – Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su S. B. (57) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo nesavestan rad u službi.

Kako se sumnja, on od 2020. do 2025. godine, u svojstvu odgovornog lica jedne gradske uprave Grada Novog Sada, nije vršio dužnost nadzora rada zaposlenih koji su u ovoj upravi obavljali poslove vezane za realizaciju manifestacija i pravdanja utroška namenskih novčanih sredstava.

00:20 U borbi protiv korupcije uhapšen je S. B. (1969) iz Novog Sada Izvor: Mup Srbije

Na taj način, budžet Grada Novog Sada oštećen je u iznosu od 83.260.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužilaštvu.