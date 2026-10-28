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Vatrogasci-spasioci za nekoliko minuta stigli do stana u plamenu, a onda zatekli prizor koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, dvogodišnji dečak nije disao, dok je njegov petogodišnji brat gubio svest. O brzoj reakciji koja je bila presudna u dramatičnoj borbi za život mališana, detaljima intervencije i reakciji ekipe govorio je za Kurir TV vatrogasac-spasilac Nenad Skadrić.

Voždovac, požar, vatrogasci-spasioci Foto: Printskrin Kurir TV

Dojava da gori stan na četvrtom spratu zgrade na Voždovcu, u Ulici Jove Ilića, stigla je u nedelju oko osam sati, a vatrogasci-spasioci odmah su krenuli u akciju. Ono što su zatekli po dolasku bilo je dramatično, otac je u hodniku držao dvogodišnje dete koje nije davalo znake života, dok je njegov petogodišnji brat već gubio svest. U zadimljenom stanu izbio je požar koji je zahvatio kuhinju i deo trpezarije, a svaka sekunda bila je važna.

- Dobili smo dojavu oko osam sati da gori stan na četvrtom spratu i da se u stanu nalazi trudnica. Kada smo stigli na lice mesta i izašli na četvrti sprat, zatekli smo čoveka koji drži dete u hodniku, ispred vrata gde je bila velika zadimljenost. Primetili smo da dete ne daje znake života - ispričao je Skadrić.

Kako je objasnio, njegove kolege Ivan i Grebić odmah su preuzele mališana i odnele ga u komšinicin stan, gde se već nalazilo starije dete, koje je takođe gubilo svest.

- Starije dete, koje je imalo pet godina, već je gubilo svest, ali je davalo znake života. Tu smo krenuli sa reanimacijom, dok je druga ekipa ušla u stan koji je goreo. Kuhinja se zapalila, a unutra je bila velika zadimljenost, tako da se ništa nije videlo - rekao je vatrogasac-spasilac.

"Nije imao puls i nije disao"

Najdramatičniji trenuci usledili su kada su spasioci započeli reanimaciju dvogodišnjeg dečaka. Mališan nije imao puls i nije disao, a vatrogasci su odmah počeli da mu pružaju pomoć i daju veštačko disanje, čekajući dolazak ekipe Hitne pomoći.

Vatrogasci-spasioci Foto: Printskrin Kurir TV

- To dete od dve godine reanimirali smo nekih sedam do osam minuta. Davali smo mu veštačko disanje. Pozvali smo Hitnu pomoć, koja je već bila na putu. Posle tih sedam do osam minuta dete je počelo samo da diše, iako još nije bilo pri svesti - ispričao je Skadrić za Kurir TV.

Kada je dvogodišnji dečak počeo samostalno da diše, jedan od spasilaca prešao je da pomogne njegovom starijem bratu.

- Kolega Grebić je potom prešao kod starijeg deteta da i njemu ukaže pomoć. Posle dva do tri minuta stigla je Hitna pomoć. Mlađe dete je već samostalno disalo, a starije je takođe bilo pri svesti. Ekipe Hitne pomoći preuzele su dečake i odvezle ih u bolnicu - naveo je vatrogasac.

Požar je, prema njegovim rečima, pričinio veliku materijalnu štetu u stanu, ali nije uspeo da se proširi na susedne stanove.

- Izgorela je kompletna kuhinja i deo trpezarije, a praktično je ceo stan pretrpeo štetu zbog požara i dima. Na sreću, vatra se nije proširila na ostale stanove. Vrlo brzo smo je ugasili, efikasno smo ušli i intervenisali. Praktično smo ugasili požar pre nego što smo završili reanimaciju deteta - rekao je Skadrić.

Komandir: "Ponosan sam na svoju ekipu" O intervenciji i reakciji vatrogasaca govorio je za Kurir TV i komandir Dušan Radovanović, koji je istakao da je ponosan na svoje kolege, njihovu prisebnost i zajedništvo u trenucima kada je bilo najvažnije brzo reagovati. - Pre svega, hvala vam što ste došli i što ste prepoznali težinu ove intervencije. Ponosan sam na svoju ekipu, ništa manje od njih nisam očekivao. Ali, prosto, kada u tim teškim trenucima vidite da ekipa pokazuje hrabrost i jedinstvo, shvatite da gradite nešto što vredi - rekao je Radovanović. Kako je dodao, upravo su zajedništvo i timski rad ono što omogućava vatrogascima da odgovore i na najteže izazove. - Želim da takvi ostanemo, jedinstveni, jer ćemo samo tako kao tim biti uspešni i na usluzi građanima - poručio je komandir.

Heroina sa Voždovca

Podsetimo, u dramatičnom spasavanju dvojice mališana važnu ulogu imala je i tinejdžerka Lena Nikolić, koja je starijem dečaku pružila pomoć pre dolaska vatrogasaca.

1/6 Vidi galeriju Stan u kojem je izbio požar Foto: Marko Kranjc

Kako je ranije ispričala za Kurir, tek što je došla kući, začula je buku u hodniku zgrade. Izašla je da vidi šta se događa, a ubrzo je shvatila da se u komšijskom stanu pojavio dim i da je izbio požar.

- Nisam ni stigla da uđem u stan, a komšija je izašao sa dečakom od dve godine i nosio ga je u jednoj ruci, dok je starijeg dečaka vukao po podu. On je bio bez svesti - ispričala je Lena.

Ne razmišljajući, uzela je petogodišnjaka, odnela ga u svoju sobu i položila na krevet, gde je počela da mu pruža pomoć.

- Stavila sam ga na svoj krevet i dala mu veštačko disanje, a on se ubrzo osvestio i počeo da plače. Oživljavala sam ga oko dva minuta. Nije uspeo ništa da mi kaže - navela je ona.

Dok je Lena pomagala starijem dečaku, vatrogasci su stigli na lice mesta i preuzeli brigu o obojici mališana. Jedan od njih započeo je reanimaciju dvogodišnjaka, koji je i dalje bio bez svesti.

- Za nekoliko minuta stigli su vatrogasci i preuzeli obojicu braće. Mlađi je još bio u nesvesti, pa ga je jedan vatrogasac izneo napolje i dao mu veštačko disanje. On je njemu spasao život, a ja sam ovom starijem dečaku - ispričala je Lena za Kurir.

Ona je tada navela da joj je najvažnije da su dečaci preživeli, priznajući da je i dalje bila pod utiskom svega što se dogodilo.