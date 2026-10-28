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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su I. P. (1986) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je juče na putu Niš–Doljevac, upravljajući „folksvagenom“ u kojem se vozio osmogodišnji dečak koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom, udario takođe u „folksvagen“ kojim je upravljala tridesetosmogodišnja žena.

I. P. je, kako je utvrđeno, vozio sa 3,66 promila alkohola u organizmu, dok je na automobilu istekla registraciona nalepnica.

Povređena i žena

Osmogodišnji dečak je sa teškim telesnim povredama zadržan na lečenju u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš, dok je tridesetosmogodišnjakinja zadobila lake telesne povrede.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.