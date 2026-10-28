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Dario Nikolić iz Bele Reke kod Šapca, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičen je za teroristički napad u Beogradu. Kako je objavio MUP, osumnjičeni je oko 15 minuta nakon ponoći u Beogradu, ispred ambasade Izreala napao sa dva noža pripadnika Žandarmerije. Napad je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić okarakterisao kao teroristički, a pripadnik Žandarmerije je Nikolića neutralisao.

Kako je Kurir pisao, Dario Nikolić iz Bele reke se vodio kao nestao.

Oglasio se Dačić

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu "izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama".

Foto: Facebbok/Šabac reporter

- Jedno maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike "Alahu akbar" nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža. Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu je držao crnu zastavu i znak Islamske države - rekao je Dačić, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: screenshot MUP Srbije

On je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača, ali da je tom prilikom i sam lakše povređen, odnosno zadobio posekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

Nivo opasnosti podignut na najviši mogući nivo

- Istraga je u toku i svi detalji biće poznati već tokom noći. Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen - objasnio je Dačić.

1/8 Vidi galeriju Napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Precizirao je da to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

- Još jednom želim da ponovim da je u terorističkom napadu koji je noćas izveden lakše povređen pripadnik Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela i koji je likvidirao napadača - kazao je Dačić.

On je dodao da je zajedno sa direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, obišao povređenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro oseća i koji će još danas biti pušten kući.

Oglasilo se tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je dežurni tužilac tog tužilaštva obavio uviđaj na licu nesta gde je, kako piše u saopštenju, "prošle noći oko 00:15 ispred ambasade Izraela napadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbeđivao ambasadu"

00:52 OVO JE NAPADAČ KOJI JE IZVEO TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU Izvor: Kurir