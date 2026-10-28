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Jučerašnji napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela u Beogradu nažalost nije usamljeni slučaj. Prema navodima MUP-a, Dario Nikolić, osumnjičen da je napao žandarma sa dva noža, koji je u samoodbrani neutralisao. Gotovo istovetan scenario, na istoj lokaciji, dogodio se i 29. juna 2024. godine, kada je Miloš Žujović samostrelom teško ranio pripadnika Žandarmerije.

Foto: Facebbok/Šabac reporter

Kako je saopšteno, poslednji napad se dogodio oko 15 minuta posle ponoći, a napadač je, prema navodima nadležnih, imao dva noža. Pripadnik Žandarmerije zadobio je posekotinu na licu, ali je, prema tadašnjim informacijama, bio u dobrom stanju.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić okarakterisao je događaj kao teroristički napad i saopštio da je nivo bezbednosne pretnje od terorizma podignut na najviši stepen. Najavljeno je i pojačano prisustvo policije na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja.

Prema nezvaničnim informacijama, Nikolić se ranije vodio kao nestao, a navodno je bio deportovan iz Nemačke zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama. Nadležni organi treba da utvrde sve okolnosti napada, kao i eventualne veze osumnjičenog sa drugim osobama i ekstremističkim strukturama.

Sličan scenario

Ovo, međutim, nije prvi napad na pripadnike Žandarmerije koji obezbeđuju izraelsku ambasadu u Beogradu. Gotovo isti scenario dogodio se 29. juna 2024. godine, kada je Miloš Žujović, koji je nakon prelaska u islam koristio ime Salahudin, izveo napad samostrelom i teško ranio policajca.

Foto: MUP RS, Marko Karović

Tog dana Žujović je prišao ambasadi Izraela i samostrelom ispalio strelu u pripadnika Žandarmerije, pogodivši ga u vrat. Iako teško ranjen, policajac je uspeo da reaguje, dok su nadležni događaj okarakterisali kao teroristički napad.

- Žujović je nakon napada ubijen, a istraga je obuhvatila i osobe za koje se sumnjalo da su bile povezane sa njegovim delovanjem i planiranjem napada. Među njima je bio i Igor Despotović, koji je ranije osuđivan zbog širenja propagande Islamske države i sadržaja povezanih sa terorizmom - podseća izvor.

Saučesnici Osim Žujovića i Despotovića, pripadnici policije uhapsili su i zadržali Kemala Begovića iz Novog Pazara, kao i Harisa Šunda, državljanina Bosne i Hercegovine. Izvršen je i pretres kuće i stana Miloša Žujovića. - Prilikom pretresa njegove kuće pronašli smo i račun. Kupio je samostrel dan pred teroristički napad u radnji u Zemunu za 6.700 dinara. Sumnja se da je reč o terorističkom udruživanju, uhapsili smo i priveli nekoliko lica - poručio je ministar Dačić i dodao:

- Kod Kemala Begovića iz Novog Pazara je pronađen prsluk sa zastavom islamske države. Takođe, Haris Šundo državljanin BiH je zadržan, koji nema odobren boravak i biće mu izrečena mera udaljenja iz Srbije.

Žandarm preživeo napad samostrelom: "Bilo je kao na filmu"

Pripadnik Žandarmerije koji je ranjen samostrelom tokom napada 2024. godine kasnije je opisao kako je izgledao dan koji je, kako je rekao, počeo sasvim uobičajeno, a onda se pretvorio u borbu za život.

- Bio je to sasvim redovan dan, sve do te situacije kada se sve promenilo. Sećam se svega - ispričao je žandarm, objašnjavajući da mu Žujović prilikom prvog prilaska nije delovao sumnjivo. Kako je naveo, pripadnici policije nastoje da pomognu građanima i odgovore na njihova pitanja, zbog čega u početku nije bilo razloga da očekuje napad. Međutim, kada je muškarac prišao drugi put, situacija se promenila.

- Onda se desio napad, desilo se šta se desilo - rekao je policajac.

Govoreći o reakciji nakon napada, istakao je da su ga kolege pohvalile zbog načina na koji je postupio i da je nastojao da zadatak obavi profesionalno, oslanjajući se na obuku i procedure.

- Situacije koje prolazimo svakodnevno obukom i treninzima, kada se desi takva situacija, što se tiče stresa, mi smo navikli na to. Trudimo se da sve radimo po zakonu i pratimo korake za koje smo obučeni - objasnio je.

Na pitanje zašto nije pokušao da izvadi strelu iz vrata, što bi mnogi instinktivno uradili, policajac je odgovorio da je u tom trenutku procenjivao da li može da diše i reaguje.