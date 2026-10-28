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Niška policija je potvrdila Kuriru da im je danas prijavljeno da je došlo do uznemirenja građana naselja Pasi Poljana. Nezvanično saznajemo, reč je jednoj ili više maskiranih osoba koje su u par navrata plašile decu iz isturenog odeljenja OŠ "Kralj Petar Prvi". Njihove maske su bile u obliku časnih sestara sa zakrvavljenim ustima što je dovelo do traumatizovanja osnovaca koji su ih videli.

- Nama je danas prijavljeno da je došlo do uznemirenja građana. Policija intenzivno radi na utvrđivanju okolnosti koje su prijavili građani - rečeno nam je u Policijskoj upravi Niš.

Sve je krenulo nakon objave jedne majke u grupi na jednoj društvenoj mreži. Ona je napisala da su tri maskirane osobe u kostimima nalik onima iz horor filmova viđene u neposrednoj blizini OŠ "Kralj Petar Prvi". Ona je objavila i sliku jedne osobe koja liči na časnu sestru i navela da su deca detaljno opisala šta su videla:

- Detaljno su ih opisali, sa velikim nožem u ruci, krvavih ustiju i brade. Ni malo nije smešno. Ako je to nečija bolesna šala,moraće pod hitno da se zaustavi - napisala je.

Pre toga je u objavi ova zabrinuta majka navela:

- Dobro veče svima. Nisam želela da ćutim, zamolila bih sve roditelje dece koja idu u školu Kralj Petar Prvi, da obrate pažnju na deo kod napuštene kuće odmah preko puta škole i puta ka obe strane. Pojavile su se tri osobe maskirane kao na slici,juče su plašili decu a i danas za vreme nastave i za vreme malog odmora. Obično oko 17h,zato je potrebno neko ko brzo trči, da uhvati bar jednog od njih. Da ga zadrži dok ne pozove policiju. Deca su istraumirana,pod stresom. To je veoma opasno za njihovo psiho fizičko stanje,posledice mogu biti veoma dugotrajne. Škola je obećala da će obavestiti školskog policajca - napisala je oa u objavi.