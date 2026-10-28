NADZORI VRHOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA SU REDOVNA PRAKSA: Oglasilo se Ministarstvo pravde o kontroli rada tužilaštava u Srbiji
- Ministarstvo pravde saopštilo je da je komisijski nadzor Vrhovnog javnog tužioca u svim tužilaštvima redovna praksa, a ne vanredna mera.
- Kontrole, kako navode, moraju da budu sprovedene u skladu sa zakonom i samostalnošću javnih tužilaca, bez senzacionalizma u izveštavanju.
Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu saopštilo je da osuđuje senzacionalističko izveštavanje o komisijskom nadzoru koji je Vrhovni javni tužilac naložio da se sprovede u svim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, povezujući ovaj potez Vrhovnog javnog tužioca sa rezultatima nedavno održanih parlamentarnih izbora.
- Ovakvi komisijski nadzori sprovode se periodično i predstavljaju redovnu praksu postupanja u skladu sa ovlašćenjima Vrhovnog javnog tužioca, a ne neko iznenađenje kako to pojedinci pokušavaju da predstave u medijima. Ističemo da kontrole moraju da se sprovode u skladu sa zakonom i ustavnom garancijom samostalnosti javnih tužilaca. Takođe očekujemo da će Vrhovni javni tužilac podneti i izvestaj javnosti o svom radu i radu javnog tuzilastva u Republici Srbiji, a što do sada nije bila praksa - navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.
Zloupotreba ovlašćenja i funkcija, kao i medijskog prostora radi dovođenja javnosti u zabludu o nekoj navodnoj vanrednoj kontroli predmeta, kako se dodaje u saopštenju, a posebno "targetiranje javnih tužilaštava i javnih tužilaca jeste za svaku osudu, jer se na taj način podižu već ionako povišene tenzije u društvu".
- Iz Opšte obaveznog uputstva Vrhovnog javnog tužioca koje je objavljeno na sajtu Vrhovnog javnog tužilaštva proizilazi da će sva javna tužilaštva biti predmet komisijskog nadzora kada na njih dođe red, imajući u vidu da nadzor sprovodi petočlana komisija, a da javnih tužilaca u Vrhovnom javnom tužilaštvu ima ukuno 13 sa Vrhovnim javnim tužiocem. Zbog toga pozivamo medije i druge aktere društvenog i političkog života da svoje izveštavanje, izjave i objave daju odgovorno i profesionalno, bez senzacionalizma - saopšteno je iz Ministarstva pravde.