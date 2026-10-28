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Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu saopštilo je da osuđuje senzacionalističko izveštavanje o komisijskom nadzoru koji je Vrhovni javni tužilac naložio da se sprovede u svim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, povezujući ovaj potez Vrhovnog javnog tužioca sa rezultatima nedavno održanih parlamentarnih izbora.

- Ovakvi komisijski nadzori sprovode se periodično i predstavljaju redovnu praksu postupanja u skladu sa ovlašćenjima Vrhovnog javnog tužioca, a ne neko iznenađenje kako to pojedinci pokušavaju da predstave u medijima. Ističemo da kontrole moraju da se sprovode u skladu sa zakonom i ustavnom garancijom samostalnosti javnih tužilaca. Takođe očekujemo da će Vrhovni javni tužilac podneti i izvestaj javnosti o svom radu i radu javnog tuzilastva u Republici Srbiji, a što do sada nije bila praksa - navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Palata Pravde Foto: Ilija Ilić

Zloupotreba ovlašćenja i funkcija, kao i medijskog prostora radi dovođenja javnosti u zabludu o nekoj navodnoj vanrednoj kontroli predmeta, kako se dodaje u saopštenju, a posebno "targetiranje javnih tužilaštava i javnih tužilaca jeste za svaku osudu, jer se na taj način podižu već ionako povišene tenzije u društvu".