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Mileta Jovanović, navodni pripadnik škaljarskog klana koji se tereti da je učestvovao u pripremi ubistva Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, u januaru 2021. dok su bili gosti Radoja Zvicera u Kotoru, pokušao je juče da ospori dokaze tvrdeći da prikazane prepiske sa Skaja nisu sačinili policijski službenici, već zaštićeni svedok i svedok saradnik.

Jovanović, kog crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo tereti da je kao pripadnik kriminalne grupe Janka Vukadinovića i pokojnog Jovana Vukotića učestvovao u planiranju ovih ubistava, pred Višim sudom u Podgorici je, kako prenose Vijesti, izjavio da su poruke od 16. januara 2021. bile podešene da nestanu nakon 24 sata i da ih su ih zaštićeni svedok Kamenko Kuč i svedok saradnik Hasan Turković snimali i da su zbog toga one, kako tvrdi, nezakonit dokaz.

Prethodno, na suđenju su prikazane poruke između Kamenka Kuča i osobe pod nadimkom "Crni87".

Bili gosti kod Zvicera Foto: MUP RS

- Čuo sam da si se dogovarao da ćeš sam nekoga da otreseš, ti dogovori sa njima kako i koga - čuje se u jednoj glasovnoj poruci, na koju drugi glas odgovara:

- Nisam se ja dogovarao ni sa kim.

U drugoj glasovnoj poruci korisnik naloga “Crni87” govori: “Čuo sam da je to bio taj kod Delte, baš lagan. Toga bih i ja mogao završiti, tako je to bilo lagano, da znaš samo. Opet se prati čovek. Čim bude na dobro mesto postavljen ti ga treseš’”.

Zakonitost Skaj komunikacije prethodno je osporavao je i prvooptuženi Janko Vukadinović koji je tada tvrdio da je poruke fotografisao prikriveni islednik, sada zaštićeni svedok Kamenko Kuč i dostavljao ih policajcima Petru Lazoviću i Ljubu Miloviću, koji su u međuvremenu optuženi u drugim predmetima zbog navodne saradnje s kavačkim klanom i Radojem Zvicerom.

U porukama, koje su optuženi pokušali da ospore, inače sa kriptovanih naloga pod nadimcima "Laufer" i "Crni87" detaljno se opisuju pripreme za napad u Tivtu, isprobavanje oružja i planove za bekstvo u Bosnu i Hercegovinu odmah nakon izvršenja zadatka.

Iz komunikacije proizlazi da je izvršiocima obećana finansijska sigurnost do kraja života:

- Ne možeš da ležiš preko 15 godina. Nisam nikog ostavio, pa neću ni tebe. Zbrinućeš celu porodicu od tih para - glasi jedna od presretnutih poruka.

Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), škaljarci su bili spremni da pripadnicima grupe za ubistvo jednog od vođa kavačkog klana, Slobodana Kašćelana plate 500.000 evra, dok se za likvidaciju Belivuka u redu za čekiranje karata na tivatskom aerodromu pominje iznos od 1,3 miliona evra a za Miljkovića 700.000 evra.

1/10 Vidi galeriju Belivuk i Miljković na slobodi posle saslušanja u SBPOK (EKSKLUZIVNI FOTO) Foto: Nemanja Nikolić

Za likvidaciju Belivuka i Miljkovića na aerodromu, na dan kada je trebalo da se iz Crne Gore vrate u Beograd, navodno je bio angažovan zaštićeni svedok Kamenko Kuč. Tokom svedočenja, on je priznao da je plan bio da ga posle izvršene likvidacije okrivljeni Mileta Jovanović preveze do Jaza, gde bi se krio izvesno vreme, a potom preko Bosne i Hercegovine pobegao u Južnu Ameriku. Međutim, posle hapšenja kriminalne grupe 22. januara 2021. shvati je da su vođe grupe planirale i njega da likvidiraju posle izvršenog ubistva.

Likvidacija Belivuka i Miljkovića, podsetimo, bila je planirana za 22. januar u 10 sati, kada je trebalo da budu na tivatskom aerodormu. Kobnog dana, Kamenko Kuč i Jovanović su na automobil ,,opel zafira“ nakačili lažne tablice rano ujutro, se uputili prema zgradi tivatskog aerodroma.

Međutim, plan da likvidiraju Belivuka i Miljkovića im je propao jer ih je na putu do aerodroma presrela policija i uhapsila.

Belivuk i Miljković su upozoreni šta im se pripremalo, zbog čega u gostima kod Zvicera, koji je slavio krsnu slavu ali i rođenje deteta, ostali duže i u Srbiju su doputovali 29. januara 2021. Na aerodromu u Beogradu sačekala ih je policija, uzela izjave od njih i pustila ih na slobodu. Međutim, nekoliko dana kasnije 4. februara 2021. uhapšeni su kao organizatori kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam likvidacija, otmice, trgovinu drogom i oružjem kao i silovanje.

1/5 Vidi galeriju Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, MUP Srbije, Nemanja Nikolić, Dado Đilas, Zorana Jevtić