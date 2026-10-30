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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, presretačem su danas oko 11 časova u Smederevu zaustavili vozilo marke "MG" koje se kretalo brzinom od 157 kilometara na čas, na delu puta u naselju gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao tridesetšestogodišnji D. M, kod koga je daljom kontrolom utvrđeno prisustvo kokaina u organizmu.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, jer takvo ponašanje direktno ugrožava živote i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

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