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Ninoslava Jović (41) iz Niša nije jedina žena čije se ime vezuje za balkansku bandu pljačkaša "pink panteri". Pre nje su pažnju javnosti izazivale Olivera Ćirković iz Beograda, Slavica Stanojčić iz Užica, Eva Kant iz Niša i druge.

Fotografija atraktivne Nišlijke Ninoslave osvanula je pre nekoliko dana u medijima širom Evrope, jer je učestvovala u pljački 28. juna 2022. godine u Mastrihtu na Evropskom sajmu umetnosti. Njeno ime i fotografije osvanuli su na evropskoj listi najtraženijih begunaca. Pored nje, holandska policija preko Evropola traga i za Aleksandrom Cenićem (50), Aleksandrom Stojiljkovićem (50), Duškom Dimitrijevićem (50) i Bratislavom Stojanovićem (41). Holandski istražitelji veruju da se osumnjičeni trenutno nalaze u Nišu ili u okolini Beograda.

Olivera Ćirković Foto: Printscreen/Youtube Iza Brave

Olivera Ćirković - od košarkašice do zatvorenice

Olivera Ćirković (59) iz Beograda je najpoznatija žena članica međunarodne bande kradljivaca dijamanata „pink panteri”. Pre ulaska u kriminal igrala je košarku za beogradske klubove Voždovac i Crvenu zvezdu, kao i za grčki Pagrati iz Atine. U bandi je bila zadužena za logistiku, planiranje i organizaciju spektakularnih pljački zlatara i draguljarnica u Grčkoj. Prvi put je uhapšena 2006. godine na Kritu, zbog serije pljački. Cela Evropa je pisala da je 2012. uspela da pobegne iz strogo čuvanog grčkog zatvora Koridalos, ali je iste godine uhapšena u Atini, pa je nakon toga bila na robiji do 2017. godine i sada se bavi slikarstvom i umetnošću.

Slavica Stanojčić Foto: Printscreen

Slavica Stanojčić - žena pauk

Slavica Stanojčić iz Užica, u medijima nazivana „najlepša Užičanka”, bila je jedna od ključnih članica "operativnog tima" kriminalne grupe u Grčkoj. Tamo se preselila na poziv prijatelja, kada je počela da živi u luksuzu, ali se ubrzo našla u bandi. Bila je angažovana na samom terenu i direktno je učestvovala u pljačkama. Uhapšena je u Atini u martu 2012. godine nakon spektakularne pljačke zlatare, iz koje je odnet nakit vredan 1,5 miliona evra, a tokom boravka u grčkom pritvoru pretrpela je tešku policijsku torturu. Svetski mediji su u vreme njenog hapšenja pisali o padu „žene pauka”, a nakon hapšenja je provela ukupno dve godine u grčkom zatvoru, gde je i upoznala Oliveru Ćirković. Nakon odslužene kazne se povukla iz javnosti, a preminula je 2022. godine posle duge i teške bolesti.

Eva Kant Foto: Printscreen/TV Happy

Eva Kant - neuropsihijatar bez imena

Eva Kant (pseudonim) je rođena u Nišu i po profesiji je neuropsihijatar, a mediji su joj dali ovaj nadimak po strip-junakinji i partnerki lopova Dijabolika. Pre ulaska u kriminal imala je uspešnu lekarsku karijeru, a unutar bande pljačkaša je obavljala poslove visoke logistike i opserviranja meta. Uhapšena je u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji u Barseloni (Španija), gde je procesuirana kao deo organizovane ćelije „pink pantera”. U španskom zatvoru je provela punih šest godina, nakon čega se potpuno distancirala od kriminala, vratila u Srbiju i ponovo aktivno posvetila svojoj primarnoj profesiji i lečenju pacijenata. Ona je napisala i knjigu u kojoj nije htela da otkriva svoj identitet, kao ni datume događaja iz svoje kriminalne prošlosti, a na televizijama je, takođe, gostovala pod pseudonimom, ne skrivajući lice.

Snežana Panajotović Foto: Screenshot

Snežana Panajotović - najveća pljačka u Japanu

Snežana Panajotović iz Niša ušla je u istoriju bande „pink panteri” kao deo tročlane ekipe koja je 5. marta 2004. godine izvela najveću pljačku nakita u istoriji Japana, poharavši luksuznu zlataru u elitnoj četvrti Ginza u Tokiju, odakle je odnet čuveni dijamantski nakit vredan čak 22 miliona evra. U svet kriminala zakoračila je zbog emotivne veze sa jednim od osnivača grupe, Aleksandrom Radulovićem, a njena uloga na terenu bila je izviđanje i čuvanje straže dok su saučesnici suzavcem savladavali radnike. Nakon bekstva iz Japana pomoću falsifikovanih pasoša, uhapšena je 2005. godine u Srbiji, gde joj je zbog nemogućnosti izručenja suđeno pred Specijalnim sudom u Beogradu, koji ju je krajem 2009. godine pravosnažno osudio na 2 godine i 10 meseci zatvora. Pošto je odslužila kaznu, Snežana se potpuno povukla iz sveta kriminala i medija, izabravši anoniman život, dok ukradeni milionski plen iz Tokija nikada nije pronađen.

Ninoslava Jović Foto: Printscreen/EU Most Wanted

Ninoslava Jović - dijamant od 27 miliona evra