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Tinejdžer Z.I. (18) iz Novog Pazara izboden je nožem kada je tom prilikom zadobio ubodne rane u sukobu koji se dogodio juče u centru grada, u blizini jednog ugostiteljskog objekta.

- Povodom događaja od 1. novembra 2026. godine, u kojem je lice Z. I. (2008) zadobilo povrede nanete nožem, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru, u saradnji sa policijskim službenicima PU Novi Pazar preduzelo mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih okolnosti predmetnog događaja i rasvetljavanja izvršenog krivičnog dela - kaže portparol ovog tužilaštva, Marko Savatić.

​Kako ističe, osnovano se sumnja da je S. B. izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Imajući u vidu da se osumnjičeni nalazi u bekstvu, za istim je raspisana potraga, a policija preduzima mere i radnje radi njegovog pronalaska i lišenja slobode - dodaje.