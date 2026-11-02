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Kolumbijska ratna mornarica zaplenila je 2.001 kilogram kokaina i uhapsila pet osoba nakon što je presrela dva brza čamca u vodama Karipskog mora. U dramatičnoj akciji, krijumčari su pokušali da se oslobode kompromitujućeg tereta tako što su pakete sa drogom bacali u more, ali im plan nije uspeo jer je obalska straža pronašla i izvukla svih 80 bala.

Još uvek nije poznato kojoj kriminalnoj organizaciji pripada vredan tovar kokaina zaplenjen u Kolumbiji, ali ova akcija ponovo je otvorila pitanje veza tamošnjih narko-grupa sa evropskim tržištem, posebno imajući u vidu da je početkom septembra ove godine u toj zemlji uhapšen muškarac osumnjičen da je bio važna karika u poslovima takozvanog balkanskog kartela.

- Akcija je sprovedena u saradnji sa američkom Združenom međuagencijskom operativnom grupom Jug (JIATF-S), a kokain je bio raspoređen u 2.000 paketa, koji su bili upakovani u 80 bala. Posebnu pažnju istražitelja privuklo je to što su paketi bili obeleženi dvostrukim slovom R - navodi se u saopštenju kolumbijskih vlasti. Dodaju da je reč o tovaru vrednom više od 92 miliona dolara.

Kolumbija, kokain, zaplena Foto: Kolumbijska ratna mornarica

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde ko stoji iza ove pošiljke, odnosno kojoj kriminalnoj organizaciji je pripadao kokain, a jedan pravac istrage usmeren je na balkanski kartel. Ne isključuje se mogućnost da je u organizaciji transporta učestvovalo više kriminalnih grupa, koje su zajednički finansirale i organizovale krijumčarenje ogromne količine narkotika.

Prema informacijama kolumbijskih Pomorskih snaga za Karibe, članovi posade jednog od presretnutih čamaca počeli su da bacaju pakete u more čim su shvatili da im se približavaju pripadnici mornarice. Međutim, obalska straža je odmah pokrenula potragu, tokom koje je pronađen i izvučen kompletan teret.

Droga je potom prevezena u stanicu obalske straže u Kartaheni, gde je u saradnji sa Tehničkim istražnim korpusom kolumbijskog tužilaštva preliminarnim testiranjem potvrđeno da je reč o kokain-hidrohloridu.

Petoro uhapšenih, zajedno sa zaplenjenim plovilima, predati su nadležnim organima, dok se istraga o poreklu i krajnjem odredištu narkotika nastavlja.

Udarac narko-mafiji

Predsednik Kolumbije Abelardo de la Esprijelja ocenio je da je ovom akcijom zadat snažan udarac narko-mafiji. Prema procenama tamošnjih vlasti, zaplenom je kriminalnim organizacijama uskraćen potencijalni prihod veći od 92 miliona dolara, dok je sprečeno da više od pet miliona doza kokaina dospe na ilegalno tržište.

- Još jedan snažan udarac narko-mafiji. Nisu uspeli. Naša obalska straža sprovela je akciju pretrage i izvlačenja, tokom koje je iz mora izvučeno svih 80 bala sa 2.000 paketa kokaina - poručio je predsednik Kolumbije.

On je najavio da će nadležne službe nastaviti da presecaju krijumčarske rute i udaraju na finansijske strukture kriminalnih organizacija koje koriste kolumbijske vode za međunarodni transport narkotika.

- Narkoteroristima je došao kraj mirnom životu. Pratićemo njihove rute, udariti na njihove finansijske strukture i zatvoriti im sve puteve. Nećemo dozvoliti da koriste naša mora kako bi svet preplavili drogom - poručio je.

U septembru pao saradnik balkanskog kartela

Početkom septembra ove godine kolumbijske vlasti, podsetimo, uhapsile su Hulijana Garsiju Peresa (46), poznatog pod nadimkom Hermes, za koga se sumnja da je bio jedan od važnih saradnika takozvanog balkanskog kartela i ključnih ljudi u organizovanju velikih pošiljki kokaina iz Južne Amerike ka Evropi.

Foto: Crédito Alcadía Medellín

Prema navodima istrage, Hermes je navodno učestvovao u organizovanju velikih isporuka kokaina iz Kolumbije na evropsko tržište. Međutim, za sada nema indicija da organizacija kojoj je pripadao Hermes ima veze sa poslednjom zaplenom.

Droga je, kako se sumnja, polazila iz luke Kartahena, dok je kao jedna od glavnih destinacija korišćena luka Antverpen u Belgiji. Posebno interesovanje istražitelja izazvale su njegove navodne veze sa pripadnicima balkanskog kartela, sa kojima je, prema sumnjama, sklopio posao i preko uspostavljene logistike organizovao redovne isporuke narkotika.

Prema navodima kolumbijskih i luksemburških istražitelja, kriminalna mreža sa kojom je Hermes navodno sarađivao slala je čak dve tone kokaina mesečno na evropsko tržište.

- Ovaj čovek je, navodno, povezan sa isporukama približno dve tone kokaina mesečno u Evropu, koristeći luku Kartahena kao polaznu tačku i luku Antverpen u Belgiji kao odredište. Štaviše, veruje se da ima veze sa članovima takozvanog balkanskog kartela - objasnile su vlasti.

Kokain skrivali i u bananama

Da balkanski kartel ima istoriju u ovoj zemlji svedoči i činjenica da su kolumbijske vlasti još početkom januara 2024. godine u dve odvojene akcije sprečile krijumčarenje čak 2,6 tona kokaina izuzetne čistoće, koji je bio sakriven u kontejnerima sa bananama u luci Santa Marta. Tada se sumnjalo da je vredan tovar bio namenjen pripadnicima balkanskog kartela.

Foto: Policía Nacional

Kako smo ranije pisali, prva pošiljka otkrivena je tokom kontrole teretnih kontejnera, kada su senzori za detekciju narkotika ukazali na sumnjive pakete. Nakon toga usledio je detaljan pregled uz pomoć posebno obučenih pasa.

Ispod uredno složenih banana pronađeni su paketi kokaina, profesionalno upakovani i skriveni među voćem. U prvom kontejneru otkriveno je oko 2,4 tone narkotika, a pošiljka je, prema navodima medija, trebalo da bude prevezena u Holandiju.

U drugoj akciji, u još jednom kontejneru sa bananama, pronađeno je dodatnih 196 kilograma kokaina, a krajnje odredište te pošiljke navodno je bila luka Antverpen u Belgiji.