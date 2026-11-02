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Taksi vozilo uletelo je jutros oko šest časova u perionicu u Ulici Save Kovačevića u Vranju, nakon što je prethodno udarilo u parkirani automobil.

Prema informacijama sa lica mesta, u saobraćajnoj nesreći su povređene dve osobe - vozač taksija i putnica. Oboje su zbrinuti u Zdravstvenom centru Vranje, a stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Policija je izašla na lice mesta, a uviđaj je u toku.

(Blic)

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