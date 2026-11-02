Pored putnice, povređen je i taksista. Oboje su zbrinuti u Zdravstvenom centru Vranje, a stepen povreda još nije poznat
Hronika
TAKSISTA ULETEO U AUTOPERIONICU: Dramatična nesreća u Vranju, povređena i putnica
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Taksi vozilo uletelo je jutros oko šest časova u perionicu u Ulici Save Kovačevića u Vranju, nakon što je prethodno udarilo u parkirani automobil.
Prema informacijama sa lica mesta, u saobraćajnoj nesreći su povređene dve osobe - vozač taksija i putnica. Oboje su zbrinuti u Zdravstvenom centru Vranje, a stepen njihovih povreda za sada nije poznat.
Policija je izašla na lice mesta, a uviđaj je u toku.
(Blic)
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