Hronika
TRAGEDIJA U VRANJU: Telo muškarca pronađeno u bunaru u dvorištu kuće
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U dvorištu porodične kuće u širem centru Vranja, pronađeno je u bunaru telo muškarca starog 88 godina.
Kako se saznaje, nema tragova nasilja, a mrtvozornik je konstatovao da je smrt nastupila usled skoka u bunar, piše Blic.
SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.
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