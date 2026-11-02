Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici u četvrtak, 5. novembra, biće nastavljeno suđenje M. P. (46), optuženoj za teško ubistvo supruga Petra P. (60) u Staroj Pazovi, koje se dogodilo u julu prošle godine.

Prema informacijama iz Višeg suda, optužena je na prethodnom glavnom pretresu, održanom 30. septembra, iznela svoju odbranu, dok je postupak protiv drugog okrivljenog, Predraga G., razdvojen zbog njegovog izostanka usled bolesti.

M. P. se nalazi u pritvoru, koji joj je poslednjom odlukom bio produžen do 5. novembra.

Prema navodima optužbe, zločin se dogodio tokom noći između 17. i 18. jula 2025. godine, u porodičnoj kući u Staroj Pazovi. M. P. se tereti da je suprugu zadala više udaraca drvenim držaljem sekire u predelu glave, usled kojih je preminuo na licu mesta.

Kako je policija ranije saopštila, osumnjičena je potom pozvala Predraga G., sa kojim je, prema sumnjama istražitelja, tokom naredne noći prevezla telo do poljskog puta i tamo ga ostavila.

Predmeti sa tragovima krvi, prema tadašnjim navodima MUP-a, odbačeni su u obližnje kukuruzište.

Policija je 20. jula prošle godine saopštila da su dve osobe uhapšene u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici.

M. P. se tereti za teško ubistvo, dok se Predragu G. na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Predrag G. je u septembru 2025. godine pušten iz pritvora i brani se sa slobode, dok je optužena ostala u pritvoru.

Naredni glavni pretres protiv M. P. zakazan je za 5. novembar pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Postupak je u toku, a okrivljeni se smatraju nevinim dok se njihova krivica ne utvrdi pravnosnažnom sudskom odlukom.