Slušaj vest

Prava drama odigrala se jutros, nešto pre šest sati, u Mladenovcu, kada je R. G. (51) iz Pančeva upao u kuću R. R. (74).

Lopov je došao po mraku, razbio staklo na ulaznim vratima i uvukao se unutra. Dok je tumarao po kući i preturao po stvarima, čuo ga je domaćin. Čovek je ustao iz kreveta i kada je video nezvanog gosta u svojoj kući, skočio je na njega i pokušao golim rukama da ga izgura napolje.

Pančevac je, po svemu sudeći, zgrabio nož koji mu je bio pri ruci u kuhinji i počeo besomučno da seče i ubada starijeg čoveka. Nesrećnom penzioneru naneo je više posekotina po glavi i rukama dok je ovaj pokušavao da se odbrani.

Hitna pomoć je brzo stigla i ukazala mu pomoć na licu mesta, a onda je čovek prevezen u Urgentni centar.

Policija je munjevito reagovala i uhapsila napadača, koji je i tokom privođenja sve vreme pričao potpuno nepovezano.

Tužiteljka je odmah odredila zadržavanje do 48 sati, a sutra ujutru ga čeka saslušanje uz krivičnu prijavu.