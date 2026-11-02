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Dvadesetsedmogodišnji muškarac i tromesečna beba ubijeni su juče u kući nedaleko od Gnjilana na Kosovu i Metohiji.

Prema prvim informacijama, do smrti je došlo nakon što je Adonis Demiri otvorio sumnjivi predmet, za koji se pretpostavlja da je bila eksplozivna naprava, koji je eksplodirao u njegovim rukama, usmrtivši oboje.

Međutim, u međuvremenu su se pojavili novi detalji o ovom slučaju.

Policija je uhapsila Adonisovog oca, Brahima Demirija.

Iz policije su naveli da su oko 08:47 časova dobili informaciju o smrti dve osobe. Policijske jedinice, državni tužilac i ekipa hitne pomoći izašli su na lice mesta, gde je lekar konstatovao smrt obe osobe.

- Nadležne policijske jedinice, državni tužilac i ekipa hitne pomoći hitno su izašli na lice mesta, gde je lekar konstatovao da obe osobe ne daju znake života.

Nakon početne istrage, policija je saopštila da se sumnja da se incident dogodio unutar porodice; šezdesetpetogodišnji muškarac, identifikovan kao otac žrtve, uhapšen je pod sumnjom da je počinio zločin.

Nakon hapšenja, određeno mu je zadržavanje u trajanju od 48 sati.

- Prvi uviđaj na licu mesta ukazuje na to da se incident dogodio unutar porodice. Otac žrtve (65 godina) uhapšen je kao osumnjičeni i, po nalogu tužioca, određeno mu je zadržavanje od 48 sati. U koordinaciji sa državnim tužiocem, preduzimaju se sve neophodne operativne i istražne mere kako bi se u potpunosti rasvetlile okolnosti slučaja, koji je okvalifikovan kao "teško ubistvo" - navodi se u saopštenju.

Po nalogu tužioca, tela su upućena u Institut za sudsku medicinu u Prištini radi obdukcije.

Beba je živela sa ocem, nakon što ih je majka, Adonisova supruga, napustila zbog problema koje je otac konstantno imao. Prema istim izvorima, pokojni muškarac se takođe borio sa zavisnošću od droga, što je bio jedan od faktora koji su doveli do rastanka ovog para.

Ubio bebu, pa njega ubio deda?

Tromesečna beba živela je sa ocem. U medijima na KiM se spekuliše da je otac navodno oduzeo život detetu, nakon čega je deda deteta usmrtio Adonisa.

Ovi detalji još uvek nisu u potpunosti potvrđeni od strane nadležnih organa. Sve okolnosti ovog teškog incidenta, kao i mogući motiv, biće utvrđene tokom istrage koju vode pravosudni organi.