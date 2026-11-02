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Marko Kričak, načelnik Uprave kriminalističke policije i Boško Sekulović, načelniku Službe za suzbijanje kriminala koji su uhapšeni juče rano ujutru, danas bi trebalo da budu izvedeni na saslušanje u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Posle saslušanja, na kom osumnjičeni mogu da iznesu odbranu, ili da odluče da se brane ćutanjem, tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudiji za prethodni postupak da im odredi pritvor do 30 dana.

Visoki funkcioneri policije, podsetimo, uhapšeni su zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna, kao službena lica MUP-a prekoračili i iskoristili svoj službeni položaj tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića Baje, u restoranu "27" na Senjaku.

Nešović je, podsetimo, ubijen 12. maja u restoranu, a za njegovu likvidaciju oputužen je Saša Vuković Boske.

1/7 Vidi galeriju Uviđaj na Senjaku Foto: MUP/VJT BG

Kričak i Sekulović, koji su učestvovali u istrazi, sumnjiče se da su tada povredili prava bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića, kog su označili kao pomagača u zločinu iako su, kako se sumnja, znali da postoje dokazi koji ukazuju da u vreme izvršenja ubistva nije bio u restoranu. Milić je, podsetimo, u pritvoru proveo skoro dva meseca.

Takođe, načelnik UKP-a, sumnjiči se i da je sa više neidentifikovanih policijskih službenika 16. maja zlostavljao i mučio vlasnika restorana u kom se ubistvo dogodilo, Nenada Lukića.

- Postoje osnovi sumnje da je Marko Kričak 16. maja između 2 i 3 časa u prostorijama UKP i to kao načelnik UKP, u vršenju službe zlostavljao oštećenog N.L, na taj način što ga je zajedno sa NN policijskim službenicima, najpre udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predelu glave, stavljao mu kapuljaču na glavu gušeći ga. Zatim su oštećenom, kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, kojom prilikom je oštećeni N.L. zadobio lake telesne povrede u vidu hematoma u predelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predelu desnog stopala - saopštilo je juče tužilaštvo, navodeći da se krivičnom prijavom načelniku UKP Marku Kričku na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK Sekuloviću krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Aleksandar Nešović Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

Kako je navedeno, sumnja se da je Sekulović 15. maja sačinio krivičnu prijavu protiv Saše Vukovića zbog ubistva Nešovića i njom obuhvatio i druge osobe, među kojima je bio i Milić, zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

- Sekulović je to učinio, iako je, kako se sumnja, u trenutku sačinjavanja prijave znao da je Milić pre izvršenja ubistva, napustio lice mesta - restoran "27“ na Senjaku, u pratnji svog obezbeđenja - navedeno je u saopštenju.

Prema navodima tužilaštva, sumnja se da je potpisniku krivične prijave to bilo poznato iz iskaza saslušanih svedoka koji su naveli da je bivši načelnik beogradske policije restoran napustio pre nego što se pokojni Nešović vratio u njega. U krivičnu prijavu, kako je navedeno, nije naveo ni druge dokaze koji su išli u korist Miliću, snimke sa sigurnosnih kamera, a takođe mobilne telefone tada uhapšenog Milića nije, kako je to naložilo tužilaštvo 17. maja, odmah dostavio Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, već je navedene dokaze predao službenicima Vojne policije tek pet dana kasnije, 22. maja.