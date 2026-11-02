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Smrt fudbalera Ognjena Ninkovića (24) iz Lešnice kod Loznice, koji je poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na putu Šabac-Loznica, potresla je njegov rodni kraj, ali i fudbalske klubove čije je boje branio. Od mladića koji je život izgubio u noći između subote i nedelje opraštaju se bivši saigrači, prijatelji i klubovi, koji na ovaj način čuvaju uspomenu na njega kao na talentovanog sportistu i, pre svega, dobrog čoveka.

Od Ognjena su se emotivnom porukom oprostili i iz FK Borac iz Lešnice, čiji je nekadašnji fudbaler bio.

- Lešnicu je potresla velika tragedija gde je u saobraćajnoj nezgodi život izgubio Ninković Ognjen (24), naš bivši fudbaler. Ognjen je bio dobar sportista, a pre svega dobar momak. Ognjen je posle našeg kluba nastupao za FK Vidojevica. Gubitak mladog života je veliki i nedoknadiv. Iskreno saučešće neutešnoj porodici, familiji i prijateljima i svima koji su poznavali ovog mladog momka - piše u objavi na stranici FK Borac iz Lešnice.

Posebno potresne reči uputili su mu i iz FK Vidojevica, kluba za koji je takođe nastupao i čiji je bio deo fudbalske porodice.

- Sa velikom tugom i nevericom opraštamo se od našeg fudbalera i prijatelja Ognjena Ninkovića (24) koji je tragično izgubio život. Teško je naći reči u trenucima kada nas napusti neko ko je bio deo našeg kluba, naše svlačionice i naše fudbalske porodice. Zauvek ćeš ostati deo FK Vidojevica, a mi ćemo od zaborava čuvati uspomene na tebe, zajedničke trenutke i sve što si nosio sa sobom. Porodici, prijateljima i svima koji su vas voleli upućujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru - ovim rečima su se oprostili iz FK Vidojevica.

Foto: Facebook

Ognjen je, prema rečima meštana, bio omiljen u Lešnici, a na fudbalskim terenima gradio je svoje snove i prijateljstva. Tokom karijere nosio je dresove Borca iz Lešnice i Vidojevice, a nastupao je i za FK Zemun.

- Prerano je utihnuo jedan mladi život, jedan fudbalski san i jedno srce puno želja. Ognjen je imao tek 24 godine. Pred njim su bili život, snovi, utakmice i mnoge neispričane priče. Sudbina je, nažalost, napisala drugačiji kraj. Ostaćeš zauvek u sećanju porodice, prijatelja i svih koji su te poznavali. Nebo je dobilo još jednog anđela, a Lešnica izgubila svog Ognjena. Porodici, familiji, drugovima i svima koji su ga poznavali izjavljaujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru - piše u objavi na Fejsbuk stranici Loznica grad.

Kako se dodaje na istoj stranici, Ognjen je na fudbalskim terenima ostavljao deo sebe, gradio svoje snove i prijateljstva.

- Danas, umesto utakmica, treninga i novih sportskih izazova, iza njega ostaju samo tišina i bol - objavljeno je na stranici Loznica grad.

Podsetimo, Ognjen Ninković poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko dva sata iza ponoći, u noći između subote i nedelje, na putu Šabac-Loznica. Prema dostupnim informacijama, mladić je u trenutku nesreće bio sam u automobilu marke "golf", a drugih učesnika u udesu nije bilo. Iz za sada neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i udario u ogradu jedne kuće.

Od siline udarca automobil se zapalio, a ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na mesto nesreće mogla je samo da konstatuje smrt. Vozilo je, prema rečima izvora, bilo potpuno uništeno, a stravične posledice udesa dodatno su potresle meštane ovog kraja.