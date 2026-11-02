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Davor Macura, biznismen i vlasnik ALTA banke nad kojom je proglašen stečaj, priveden je noćas.

Prethodno je policija više od 30 sati, još od subote vršila pretres u prostorijama Alta banke, kojoj je u subotu ujutro rano izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo dozvolu za rad i proglašen je njen stečaj.

Ko je Davor Macura

Macura (43) se u biznis upustio 2008. godine kada je otvorio menjačnicu Alta u Zemunu kao preduzetničku radnju. U međuvremenu je Macura postao predsednik Udruženja menjača Srbije, a 2014. godine je preduzetnička radnja prerasla u d.o.o.

Od 2016. godine kreće nagli uspon. Te godine Alta pay postaje platna institucija, odnosno dobija dozvolu da u njihovim menjačnicama može da se obavlja platni promet, poput plaćanja računa.

U maju 2019. godine menjačnica kupuje državni paket akcija u JUBMES banci i postaje najveći akcionar.

Davor Macura Foto: Alta banka

U junu 2019. stižu do 1.000 lokacija na kojima obavljaju platni promet. Samo tri godine kasnije taj broj se penje na 2.000. Šalteri za plaćanje taksi u policijskim stanicama pripadaju Alta grupi.

U junu 2023. godine dobijaju dozvolu NBS i postaju institucija elektronskog novca, a mesec kasnije i 100-procentni vlasnik Alta banke.

U januaru prošle godine dobijaju dozvolu za obavljanje platnih usluga u Crnoj Gori.

2023. godine Alta pay ulazi u strateško partnerstvo sa EPS-om prema kom je plaćanje struje onlajn išlo preko Alta pay platforme, pri čemu ova firma naplaćuje proviziju.

Alta grupa je prošle godine ostvarila promet od 15 miliona evra, a samo Alta banka je ostvarila neto dobit od skoro 14 miliona evra.

Macura je vlasnik ili suvlasnik oko 15 kompanija, a većina njih je nastala u periodu nakon 2018. godine.

Jedan od tih poslova je kupovina imovine IMT-a u stečaju, a to je pre svega plac od 33,5 hektara na Novom Beogradu, za 70 miliona evra. Imovina je kupljena preko firme ABL Solvent. U vreme preuzimanja, procenjivala se vrednost placa na preko 200 miliona evra.