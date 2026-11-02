Slušaj vest

U kući u selu Barakovac kod Foče pronađeno je telo Darka Mališa zvanog Darkan iz Foče, a sumnja se da je usmrtio tetku nakon čega je izvršio samoubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, ubistvo i samoubistvo je izvršeno hladnim oružjem.

Darko Mališ Darkan Foto: Printscreen

Tela Milice i njenog sestrića Darka Mališa, pronađena su juče u kući. Policijskoj stanici Foča juče oko 17 časova obratila se poznanica porodice, koja je rekla da od 22. oktobra sa njima nema kontakt, iako su se ranije svakodnevno viđali i čuli.

Nakon toga policija je, uz prisustvo rodbine i prijatelja, ušla u kuću gde su zatekli dva tela.

Arkan Foto: Youtube Printscreen

Darko Mališ je postao javnosti poznat nakon fotografije sa groba Željka Ražnatovića Arkana. Kako je sam pričao, zbog sličnosti sa Arkanom prozvali su ga Darkan. Svojevremeno je na tu temu govorio i za ATV.

- U roku od 24 sata, prijatelji su mi rekli da se pojavila slika na internetu i da je počelo da se priča da je Željko Ražnatović živ i da je došao da poseti svoj grob. I vrlo brzo je ta vest odjeknula Balkanom, nastao je jednostavno neki haos za koji se nisam nadao - pričao je ranije Mališ.

Darkan na Arkanovom grobu Foto: Facebook Printscreen

On je svojevremeno pojasnjo da je Arkanov grob posetio i zapalio mu sveću po savetu jednog monaha.