ARKANOV DVOJNIK UBIO TETKU, PA SEBE: Darko Mališ Darkan koji je godinama zbunjivao javnost nađen mrtav u kući (foto)
- U kući u selu Barakovac kod Foče pronađena su tela Darka Mališa zvanog Darkan i njegove tetke Milice, a sumnja se da je on počinio ubistvo pa samoubistvo.
- Prema nezvaničnim informacijama, zločin je izvršen hladnim oružjem, a policija je u kuću ušla nakon prijave poznanice porodice da sa njima nema kontakta od 22. oktobra.
U kući u selu Barakovac kod Foče pronađeno je telo Darka Mališa zvanog Darkan iz Foče, a sumnja se da je usmrtio tetku nakon čega je izvršio samoubistvo.
Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, ubistvo i samoubistvo je izvršeno hladnim oružjem.
Tela Milice i njenog sestrića Darka Mališa, pronađena su juče u kući. Policijskoj stanici Foča juče oko 17 časova obratila se poznanica porodice, koja je rekla da od 22. oktobra sa njima nema kontakt, iako su se ranije svakodnevno viđali i čuli.
Nakon toga policija je, uz prisustvo rodbine i prijatelja, ušla u kuću gde su zatekli dva tela.
Darko Mališ je postao javnosti poznat nakon fotografije sa groba Željka Ražnatovića Arkana. Kako je sam pričao, zbog sličnosti sa Arkanom prozvali su ga Darkan. Svojevremeno je na tu temu govorio i za ATV.
- U roku od 24 sata, prijatelji su mi rekli da se pojavila slika na internetu i da je počelo da se priča da je Željko Ražnatović živ i da je došao da poseti svoj grob. I vrlo brzo je ta vest odjeknula Balkanom, nastao je jednostavno neki haos za koji se nisam nadao - pričao je ranije Mališ.
On je svojevremeno pojasnjo da je Arkanov grob posetio i zapalio mu sveću po savetu jednog monaha.
- Govorili su da sam Darkan koji kopira Arkana, oblačim se isto i dolazim da se slikam kao da se medijski eksponiram. Ne, daleko od toga, nikad se ne bih na grobu mrtvog čoveka eksponirao, o mrtvim mislim sve najlepše - rekao je tada Darko Mališ.