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U Višem sudu u Nišu danas je po kojo zna koji put odloženo suđenje roditeljima maloletnika (16) koji je pre tri godine izmasakrirao sa 37 uboda nožem Andreja Simića (13), svog školskog druga, u Niškoj Banji.

Mića i Sanja Simić, roditelji pokojnog Andreja su nam kazali da se za danas očekivao iskaz veštaka koji su analizirali zdravstveno stanje roditelja maloletnog ubice.

Suđenje, Andrej Simić, Niška Banja Foto: Kurir/M.S.

- Danas su svi došli koji su trebali da daju svoj iskaz, ali nisu došli predstavnici odbrane što smatramo za opet neku vrstu opstrukcije. Ja stvarno ne znam da opišem šta se njima dozvoljava. Ovo je nečuveno. Sve nam je teže i teže - rekla je Sanja Simić.

Roditelji dečaka ubice se optužnicom terete da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je 5. oktobra 2023. godine usmrtio Andreja, druga iz školske klupe. Andrej je, na njegov poziv, otišao kod njega ujutru kobnog dana. Trebalo je da dođu još dva dečaka, ali nisu došla.

- Dečaci su bili u improvizovanoj teretani na tavanu kuće osumnjičenog. Tu se nešto dogodilo i Andrej je usmrćen nožem - podseća izvor i dodaje da je dečak u vreme zločina imao 13 godina, što znači da je bio krivično neodgovoran.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju. VJT u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji dečak i da je, prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina.