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Dok nadležni organi rekonstruišu kretanje i motive osamnaestogodišnjaka koji je posegnuo za oružjem, ekipa Kurir televizije uputila se na mesto gde je osumnjičeni provodio poslednje mesece svog života, pokušavajući da rasvetli okolnosti koje su dovele do ovog krvavog čina.

Reporterka Kurir televizije, Aleksandra Drašić javila se sa lica mesta, iz mačvanskog kraja, potvrdivši da je reč o sredini u kojoj je mladić boravio neposredno pre nego što je krenuo u napad.

- Nalazimo se u selu Bela Reka nadomak Šapca, gde je živeo osamnaestogodišnji D. N., osumnjičen da je samostrelom napao pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izraela, nakon čega je neutralisan. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa njegovom porodicom, međutim, oni nisu želeli da govore pred kamerama - rekla je Drašić.

Vrata porodičnog doma ostala su zatvorena za javnost. Najbliži srodnici odbili su razgovor uz obrazloženje da je u proteklim danima objavljen niz netačnih informacija, ističući da izjave medijima nisu davali, te da se medijski napisi u potpunosti razilaze sa onim što je njima poznato o celom slučaju.

"Bio je povučen"

S druge strane, susedi i meštani ovog mirnog mesta podno planine Cer, iako vidno uzdrmani i bez želje da se javno eksponiraju, pristali su da podele svoja zapažanja o njegovom načinu života, kretanju i poslovima.

02:58 KURIR NA LICU MESTA Muk u porodičnoj kući nakon napada na ambasadu: Majka i očuh ne otvaraju vrata, meštani otkrili pravu istinu o osamnaestogodišnjaku Izvor: Kurir televizija

- Meštani koji nisu hteli da stanu pred naše kamere sećaju se ovog mladića kao dobrog i veoma povučenog momka. Jedan period proveo je u Nemačkoj, a od ovog leta je ponovo ovde, u porodičnoj kući svoje majke i očuha. Susedi dodaju da nije bio zaposlen i da se tokom sezone bavio povremenim poslovima - izjavila je novinarka Kurir televizije.

Prema rečima komšija, D. N. je u Beloj Reci pohađao i niže razrede osnovne škole, nakon čega se malo šta znalo o detaljima njegovog daljeg školovanja ili privatnih veza. Zbog takve slike povučenog mladića, vest o napadu samostrelom na policajca u prestonici dočekana je u selu sa potpunim šokom, o čemu je izvestila novinarka.

- Celu sredinu je iznenadio ovaj događaj jer ga pamte isključivo kao povučenog momka, te ih je veoma začudilo da je uopšte bio spreman na takav čin. Svakako ćemo pratiti zvanične rezultate istrage i o svemu obavestiti javnost - zaključila je Drašić.

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Kurir.rs

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