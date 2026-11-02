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U Vranju se jutros oko šest sati u Ulici Save Kovačevića dogodila saobraćajna nezgoda, kada je, prema rečima očevidaca, taksi vozilo udarilo najpre u parkirano vozilo, a onda probilo aluminijumsku roletnu i zid auto-perionice i uletelo u prostor gradilišta, gde se zaustavilo.

Prve slike kada je taksi uleteo u autoperionicu u Vranju Foto: Kurir/T.S.

U trenutku saobraćajne nezgode na gradilištu nije bilo radnika, jer se ona dogodila u ranim jutarnjim satima.

Građane ovog dela Vranja rano jutros probudio je, kako su nam rekli, jak iznenadni prasak. Prema saznanjima Kurira povređene su dve osobe - vozač taksija I putnica u tom vozilu.

Lekarska pomoć povređenima ukazana je u Zdravstvenom centru Vranje i u toku je dijagnostika. Iz Policijske uprave Vranje potvrdili su nam da je prijavljen slučaj, policija je na terenu, obavešteno je i Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.

Mesto na kome se dogodila saobraćajna nezgoda nalazi se na udaljenosti od oko stotinak metara od Doma zdravlja u tom gradu.

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