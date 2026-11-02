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Pančevcu R. G. (51) određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo nanošenje lake telesne povrede, nakon što je rano jutros u Mladenovcu upao u kuću starijeg muškarca (74) i oštrim predmetom mu naneo više posekotina.

Kako su za Kurir rekli iz Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičeni je zadržan zbog krivičnog dela laka telesna povreda.

- Osumnjičeni R. G. je zadržan u trajanju od 48 sati i isti će danas biti sproveden u ovo tužilaštvo uz krivičnu prijavu radi saslušanja - naveli su za Kurir iz tužilaštva.

Podsetimo, prava drama odigrala se jutros oko 5.30 časova, kada je R. G. iz Pančeva polomio staklo na ulaznim vratima kuće u Mladenovcu i ušao u unutrašnjost objekta.

Prema dosadašnjim informacijama, vlasnik kuće R. R. čuo je buku i ustao iz kreveta, nakon čega je zatekao provalnika. Pokušao je da ga izbaci iz kuće, ali je tada došlo do fizičkog sukoba.

Osumnjičeni je, kako se sumnja, uzeo oštar predmet i starijem muškarcu naneo više posekotina po glavi i rukama, dok je ovaj pokušavao da se odbrani.