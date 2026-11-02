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Poruke koje su okrivljeni pripadnici škaljarskog klana razmenjivali tokom priprema likvidacije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u januaru 2021. izvedene su danas pred Višim sudom u Podgorici.

- Nakon što korisnik telefona u čiji se sadržaj vrši uvid pita u 08.08 pm. "kad ću moći da probam pištolj", "Laufer" odgovara: "Brate, Glok 26, probaćeš ga u Tivat negde". U 08.09 pm "Laufer" šalje glasovnu poruku: "brate moj ja nikog nisam zaje..o u životu, pa nisam ni tebe..." A takođe se u glasovnoj poruci čuje kako osoba govori da će sagovornik dobiti pare za odelo i trošak" - konstatovao je sudija koji vodi postupak.

- Povešće te na čekiranje karata, uđeš iskusno, po metak u glavu, dva u vis.

1/5 Vidi galeriju Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, MUP Srbije, Nemanja Nikolić, Dado Đilas, Zorana Jevtić

Podsetimo, pripadnici kriminalne grupe na čijem je čelu, prema navodima tužilaštva bio Janko Vukadinović, Belivuka i Miljkovića koji su u to vreme boravili u gostima kod vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, planirali su da ubiju na tivatskom aerodromu, dok budu čekali red za čekiranje karata, kada krenu za Beograd.

U sudnici je potom izvedena i fotografija, na kojoj je bio Marko Miljković, a koju su najverovatnije okrivljeni razmenjivali međusobno.

Crnogorsko Specijalno tužilaštvo, Vukadinovića tereti da je sa pokojnim vođom škaljarskog klana Jovanom Vukotićem krajem 2019. organizovao kriminalnu grupu koja je za cilj imala izvršenje najtežih krivičnih dela.

Vukotića su, podsetimo, pripadnici kavačkog klana 2022. ubili u Istanbulu, a na optužnici su se našli još i Radovan Stanišić, Mileta Jovanović, Momčilo Milić, Vladan Mijušković, Dušan Ivanović i Dalibor Medojević.

Osoba sa kodnim imenom Kamenko Kuč u predmetu je dobila status svedoka saradnika i zaštićenog svedoka, dok je Haris Turković dobio status svedoka saradnika i on je danas trebalo da svedoči pred sudom, ali se prema pisanju Dana, nije pojavio u sudnici.

Prema navodima optužnice, kobnog dana, zaštićeni svedok i okrivljeni Mileta Jovanović "opel zafirom" krenuli su ka aerodromu Tivat, kako bi izvršili likvidaciju, ali je njihov plan osujetila policija koja ih je uhapsila, a Belivuka i Miljkovića upozorila na opasnost.

Belivuk i Miljković u gostima kod Zvicera Foto: MUP RS

Kako su ranije objavili mediji, Kamenko Kuč je u svom iskazu pred tužiocem naveo da je plan grupe Janka Vukadinovića prvo bio da ubiju vođu kavačkog klana Slobodana Kašćelana kada je trebao da dođe u podgorički Viši sud na zakazano suđenje. Pošto je suđenje odloženo, kako istraga navodi, kriminalna organizacija je promenila plan i kao prioritet postavila planiranje likvidacije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Tokom istrage, navodno je utvrđeno da je ubicama Kašćelana trebalo da bude isplaćeno pola miliona evra, dok je za glavu Miljkovića ponuđeno 700.000 a Belivuka 1.300.000 evra.

Kuč je, kako su prenosili mediji, u svom iskazu navodno naveo i da je naređenje bilo da Belivuk mora da se likvidira, dok ubistvo Marka Miljkovića nije bilo obavezno.

- Bilo mi je podvučeno da "Velja ne sme živ da napusti Crnu Goru". Kako je dalje objasnio, nakon izvršene likvidacije, egzekutoru je trebalo da bude obezbeđen prevoz do plaže Jaz u Budvi, nakon čega bi preko Bosne bio prebačen u Južnu Ameriku - rekao je tad sagovornik crnogorskih medija.

Likvidacija Belivuka i Miljkovića, podsetimo, bila je planirana za 22. januar u 10 sati, kada je trebalo da budu na tivatskom aerodormu. Međutim, posle upozorenja koje su dobili od policije, u gostima kod Zvicera ostali su sedam dana duže, pa su u Srbiju doputovali 29. januara 2021. Na aerodromu u Beogradu sačekala ih je policija, uzela izjave od njih i pustila ih na slobodu. Međutim, nekoliko dana kasnije 4. februara 2021. uhapšeni su kao organizatori kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam likvidacija, otmice, trgovinu drogom i oružjem kao i silovanje.