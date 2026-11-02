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Davoru Macuri, biznismenu bliskom Srpskoj naprednoj stranci (SNS) i vlasniku Alta banke, nad kojom je proglašen stečaj, određeno je zadržavanje po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK). Ovu informaciju potvrdili su za Nova.rs iz advokatske kancelarije Spahović, koja zastupa Macuru.

Prema saznanjima Nova.rs, Macura je jutros priveden nakon što je izvršen pretres Alta banke, kao i prostorija koje je koristio.

Pretres je trajao od subote, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Macuri je jutros uručeno rešenje o zadržavanju do 48 sati, a ovu informaciju potvrdili su za Nova.rs iz kancelarije Spahović.

- Advokatska kancelarija Spahović preuzela je odbranu gospodina Davora Macure - saopštili su za Nova.rs advokati kancelarije Nenad Tasić i Ahmed Delimeđac.

Oduzimanje dozvole za rad

Podsetimo, Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je u noći između petka i subote odluku o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd.

U saopštenju se navodi da je Izvršni odbor konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmerene na to da banka poveća nivo likvidnosti.