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Telo starijeg čoveka pronađeno je u bunaru.

Tragedija se prema saznanjima Kurira dogodila 30. oktobra kada je član porodice oko šest sati ujutro pronašao telo starijeg čoveka (88), nakon što je primetio da je bunar otvoren. Mrtvozornik je konstatovao da je smrt nastupila usled skoka u bunar.

Porodica je primetila da starije lice nije u kući. Bio je otvoren bunar koji se nalazi u dvorištu porodične kuće u kome je pronađeno telo nesrećnog čoveka. Tragedija se dogodila u širem centru grada u ulici koja vodi ka periferiji Vranja.

Porodica je slučaj prijavila policiji, nakon čega je obavljen uviđaj. Čovek je preminuo nakon što je skočio u bunar. Nema elemenata krivičnog dela.