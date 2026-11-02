Slušaj vest

Austrijska policija zadala je veliki udarac međunarodnom lancu trgovine narkoticima, u čijem su se središtu, prema rezultatima istrage, nalazili i državljani Srbije. U velikoj akciji u Beču zaplenjeno je čak 30 kilograma kokaina i 27 kilograma kanabisa, a istražitelji su otkrili i neverovatan način na koji je droga transportovana, u luksuznom "mercedesu S klase" sa posebno izrađenom tajnom pregradom.

Beč zaplenjena droga Foto: landespolizeidirektion wien

Kako prenose austrijski mediji, reč je o najvećoj zapleni kokaina u Beču u poslednjih deset godina.

- Istraga je pokrenuta nakon što su policajci dobili dojave da se u poznatom noćnom klubu u 12. bečkom okrugu, osim alkohola, prodaje i kokain. Ispostavilo se da je lokal navodno služio i kao baza međunarodne kriminalne grupe - piše Heute.

Stan i garaža kao sklonište

Prema navodima istražitelja, jedan od osumnjičenih, državljanin Srbije (43) nedeljama je bio pod policijskim nadzorom. Sumnja se da mu je velike količine narkotika sa Balkana dopremao Hrvat (32).

- Srbin je iznajmio stan i garažu u bečkom naselju Lizing, koje je koristio za svoje poslove sa drogom, ali na toj adresi nije bio zvanično prijavljen - navodi austrijski medij.

Presudan trenutak dogodio se još 16. januara, kada je stigla nova pošiljka narkotika. Istražitelji su primetili Srbina kako nervozno šeta ispred garaže, dok je istovremeno koristio nekoliko mobilnih telefona.

Ubrzo se pojavio i automobil koji je privukao pažnju policajaca, luksuzni "mercedes S klase" sa nemačkim registarskim oznakama.

Magnet

Ono što je posebno iznenadilo istražitelje jeste način na koji je droga bila sakrivena. Naime, u zadnjem sedištu automobila bio je napravljen specijalni tajni prostor, koji se mogao otvoriti samo pomoću magneta.

Beč zaplenjena droga Foto: landespolizeidirektion wien

- Hrvatski državljanin je automobil uvezao u garažu kako bi primopredaja prošla neprimećeno. Iako se u objektu nalazilo još oko 50 parking-mesta, osumnjičeni su uspeli da organizuju istovar i prenos narkotika u stan - ističu.

Policija je potom upala i odmah pronašla 20 kilograma kokaina. Međutim, tu nije bio kraj.

Još deset kilograma pronađeno je u prepravljenom "mercedesu", koji je u međuvremenu krenuo ka Sloveniji. Policajci su ga zaustavili neposredno pre granice.

- Da bi prikrili pravu namenu putovanja i odvratili pažnju od sumnjivih prepravki, u automobilu se nalazila i kompletna skijaška oprema. Droga je bila toliko vešto sakrivena da nije otkrivena tokom prvog pretresa, već su je pronašli tek forenzički stručnjaci.

Uhapšeni

Tokom akcije uhapšeni su i državljanin Srbije (39) i državljanin Iraka (36). Daljom istragom policija je došla do 31-godišnjeg Austrijanca, za kog se sumnja da je trgovao kanabisom.

Beč zaplenjena droga Foto: landespolizeidirektion wien

Prilikom pretresa zaplenjeno je još 27 kilograma ove droge.

- Istraga je obuhvatila i Austrijanca (38), ali je tokom postupanja otkriveno da je osumnjičen i za proganjanje bivše supruge i pretnje ubistvom. Zbog procene da joj preti neposredna opasnost, policija je odlučila da prioritet da sprečavanju mogućeg femicida. Muškarac je uhapšen zbog nasilnih krivičnih dela, a od njega su oduzeti vatreno oružje i municija.

Major Kristof Hakl pohvalio je rad istražitelja, posebno ističući odličnu i besprekornu saradnju sa kriminalističkom policijom austrijske pokrajine Štajerske.