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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, saopštilo je da su u saradnji sa policijskim službenicima UKP, SBPOK i Odeljenja za suzbijanje organizovanog finanijskog kriminala, danas su danas uhapšene tri osobe, odgovorno lice "Alta banke"a.d. Beograd Davor Macura, zatim direktor Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom „Alta banke“ a.d. G.M. i saradnik za trezorsko poslovanje „Alta banke“ a.d. I.P.

- Dana 31. oktobra i 01. novembra 2026. godine u prostorijama „Alta banke“ a.d., po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal izvršeni su pretresi u prostorijama „Alta banke“ a.d. i stambenom prostoru osumnjičenog D.M. Pretresom prostorija „Alta banke“ a.d., izvršen je popis gotovog novca u trezoru - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Davor Macura Foto: Alta banka

Kako se dodaje, za Davora Macuru sumnja se da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni pomogli u izvršenju navedenog krivičnog dela.

- Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D.M. je u prethodnom periodu do 31. oktobra ove godine, izvršio napred navedeno krivično delo, tako što je prekoračio graniice svog ovlašćenja u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli osumnjičeni G. M i I.P., kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru „Alta banke“ a.d., tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor „Depo“, prilikom kojih je D. M. iz istog iznosio novac i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi

dinara - saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Osumnjičenima je, kako se dodaje, određena mera zadržavanja u trajanju od 48 sati.