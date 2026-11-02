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Devetnaestogodišnji državljanin Srbije nestao je u subotu, 31. oktobra, tokom uspona na planinu Triglav u Sloveniji, a potraga za njim i dalje traje.

Spasioci su tokom pretrage terena pronašli njegove lične stvari, kao i tragove stopala u snegu, ali mladić za sada nije pronađen.

Slovenačka policija obaveštena je o nestanku u nedelju, nešto pre 20 časova, nakon čega je pokrenuta akcija potrage. U nju su uključeni pripadnici Gorske službe spasavanja iz Boveca i Mojstrane.

Kako je saopštila Policijska uprava Nova Gorica, potraga je otežana zbog loših vremenskih uslova.

- Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, jakog vetra i oblačnosti, potraga iz vazduha helikopterom nije bila moguća - naveli su iz policije.

Tokom potrage pronađeni su predmeti koji pripadaju nestalom mladiću, i to na nadmorskoj visini od 2.130 metara.

Dodatni tragovi uočeni su tokom jutarnjeg pregleda terena, kada su spasioci pronašli otiske stopala u snegu.