TINEJDŽER IZ SRBIJE NESTAO NA TRIGLAVU: Pronađene stvari i tragovi u snegu, od njega ni traga već 2 dana
Devetnaestogodišnji državljanin Srbije nestao je u subotu, 31. oktobra, tokom uspona na planinu Triglav u Sloveniji, a potraga za njim i dalje traje.
Spasioci su tokom pretrage terena pronašli njegove lične stvari, kao i tragove stopala u snegu, ali mladić za sada nije pronađen.
Slovenačka policija obaveštena je o nestanku u nedelju, nešto pre 20 časova, nakon čega je pokrenuta akcija potrage. U nju su uključeni pripadnici Gorske službe spasavanja iz Boveca i Mojstrane.
Kako je saopštila Policijska uprava Nova Gorica, potraga je otežana zbog loših vremenskih uslova.
- Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, jakog vetra i oblačnosti, potraga iz vazduha helikopterom nije bila moguća - naveli su iz policije.
Tokom potrage pronađeni su predmeti koji pripadaju nestalom mladiću, i to na nadmorskoj visini od 2.130 metara.
Dodatni tragovi uočeni su tokom jutarnjeg pregleda terena, kada su spasioci pronašli otiske stopala u snegu.
Potraga za devetnaestogodišnjim državljaninom Srbije, koju vodi Policijska stanica Bovec, i dalje je u toku.