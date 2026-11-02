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Jedan radnik je danas na gradilištu u Beogradu, iz za sada neutvrđenih razloga, propao u rupu dubine oko tri metra.

Incident se odigrao tokom izvođenja radova u Šumatovačkoj ulici, a prisutne kolege odmah su alarmirale nadležne službe. Zbog izuzetno nepristupačnog terena, nestabilne podloge i dubine otvora, na lice mesta hitno su upućene specijalizovane ekipe vatrogasaca-spasilaca.

Usledila je zahtevna akcija spasavanja u kojoj su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice uspeli bezbedno da se spuste u otvor, imobilišu povređenog i uz pomoć specijalne opreme ga izvuku na površinu.

Prema prvim informacijama sa terena, radnik je sve vreme bio svestan i komunikativan, ali je zadobio teže povrede noge.

Nakon uspešne evakuacije, povređenog muškarca preuzela je ekipa Hitne pomoći, koja mu je ukazala primarnu medicinsku pomoć na samom gradilištu, nakon čega je sanitetom transportovan u dežurnu zdravstvenu ustanovu na dalju dijagnostiku i zbrinjavanje.

Policija i inspekcija rada obaviće uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti, kao i to da li su na gradilištu bile ispoštovane sve propisane mere zaštite na radu.