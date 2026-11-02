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U nastavku akcije suzbijanja krivičnih dela protiv visoke korupcije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, uhapsili su danas D. M. (45), odgovorno lice privrednog društva "Alta banka" a.d. Beograd, G. M. (39), direktora Odeljenja trezora upravljanja gotovinom "Alta banke" a.d. Beograd i I. P. (44), saradnika za trezorsko poslovanje "Alta banke" a.d. Beograd.

D. M. je osumnjičen da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni pomogli u izvršenju ovog krivičnog dela. 

Sumnja se da je D. M. u vremenskom periodu do 31.10.2026. godine, izvršio napred navedeno krivično delo, na taj način što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli G. M. i I. P. kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru, tako što su mu predavali kartice za ulazak ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo" prilikom kojih je D. M. iz istog iznosio novac i na taj način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 45.556.596.250 dinara, za koji iznos je oštetio "Alta banku" a.d. Beograd.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.

Kurir.rs

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