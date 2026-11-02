Sumnja se da je D. M. u vremenskom periodu do 31.10.2026. godine, izvršio napred navedeno krivično delo, na taj način što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli G. M. i I. P. kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru, tako što su mu predavali kartice za ulazak ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo" prilikom kojih je D. M. iz istog iznosio novac i na taj način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 45.556.596.250 dinara, za koji iznos je oštetio "Alta banku" a.d. Beograd.