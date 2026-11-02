OGLASILO SE TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL: Naloženo da se utvrdi da li su tužioci prisluškivani
- JTOK je zatražio da se utvrde sve činjenice i okolnosti povodom navoda da su njegovi tužioci bili pod merama više od godinu dana.
- U saopštenju se navodi da bi takve mere, ako su primenjene, ugrozile samostalnost tužilaštva, tajnost predistražnog postupka i borbu protiv organizovanog kriminala.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je danas, da se povodom informacija objavljenih na portalu nedeljnika "Radar" da su javni tužioci ovog tužilaštva u prethodnih nešto više od godinu dana bili "na merama", zahtevom za prikupljanje potrebnih obaveštenja, zatražilo utvrđivanje svih činjenica, okolnosti i razloga za primenu ove mere.
Kako se navodi u saopštenju, portal je objavio da su prema tužiocima primenjivane posebne dokazne radnje tajni nadzor komunikacije koje su se odnosile i na mejl komunikacije ili tajno praćenje i snimanje, od nadležnih institucija koje imaju zakonska ovlašćenja shodno Zakoniku o krivičnom postupku za primenu ovih mera.
- Informacija da su prisluškivani javni tužioci za organizovani kriminal, predstavlja direktan napad na samostalnost javnog tužilaštva, nezavisnost u donošenju odluka i vladavinu prava. Na ovaj način kompromitovana je i zakonom predviđena tajnost predistražnog postupka, kao i strateški i operativni planovi planiranih aktivnosti u već pokrenutim postupcima i ozbiljno je ugroženo uspešno procesuiranje najtežih oblika organizovanog kriminala, visoke korupcije i pranja novca - navedeno je u saopštenju JTOK.