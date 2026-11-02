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Viši sud u Beogradu saopštio je danas u Beogradu da je Ministarstavo pravde Republike Srbije danas dostavilo odluku predsednika Republike Srbije o pomilovanju.

- Odlukom predsednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, Nebojša Đokić oslobođen je od krivičnog gonjenja za krivično delo pranje novca, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Dijana Hrkalović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično delo trgovina uticajem i to u predmetu, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal - navodi se u saopštenju.

Istom odlukom, pomilovan je Marko Pavlović kom se sudilo za pokušaj teškog ubistva studentkinje Sonje Ponjavić u Ruzveltovoj, 16. januara.

- Odlukom predsednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, Dragana Živadinović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično delo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje službene isprave koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Podsetimo, reč je o bivšoj predsednici suda u Nišu.

Takođe, kako se dodaje, istom odlukom je usvojena molba za pomilovanje Miloša Dugalića, koju je podneo 20. avgusta i koji je presudom Apelacionog suda u Beogradu bio osuđen