VIŠI SUD U BEOGRADU OBJAVIO LISTU POMILOVANIH: Na spisku imena njih petoro
- Viši sud u Beogradu objavio je da je Ministarstvo pravde dostavilo odluku predsednika Srbije o pomilovanju za petoro ljudi.
- Među pomilovanima su Nebojša Đokić, Dijana Hrkalović, Marko Pavlović, Dragana Živadinović i Miloš Dugalić.
Viši sud u Beogradu saopštio je danas u Beogradu da je Ministarstavo pravde Republike Srbije danas dostavilo odluku predsednika Republike Srbije o pomilovanju.
- Odlukom predsednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, Nebojša Đokić oslobođen je od krivičnog gonjenja za krivično delo pranje novca, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Dijana Hrkalović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično delo trgovina uticajem i to u predmetu, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal - navodi se u saopštenju.
Istom odlukom, pomilovan je Marko Pavlović kom se sudilo za pokušaj teškog ubistva studentkinje Sonje Ponjavić u Ruzveltovoj, 16. januara.
- Odlukom predsednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, Dragana Živadinović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično delo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje službene isprave koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.
Podsetimo, reč je o bivšoj predsednici suda u Nišu.
Takođe, kako se dodaje, istom odlukom je usvojena molba za pomilovanje Miloša Dugalića, koju je podneo 20. avgusta i koji je presudom Apelacionog suda u Beogradu bio osuđen
- Sve navedene odluke predsednika Republike Srbije o pomilovanju stupaju na snagu danom njihovog donošenja. Viši sud u Beogradu će u predmetima na koje se dostavljene odluke odnose nadalje postupati u skladu sa zakonom i relevantnim podzakonskim aktima - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.