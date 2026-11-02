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Uhapšenom načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku danas je ponovo pozlilo pred saslušanje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saznaje nezvanično Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, načelnik UKP prebačen je u Hitnu pomoć na pregled, posle čega je vraćen u beogradsku Palatu pravde, gde bi njegovo ispitivanje trebalo da se nastavi.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, lekarska pomoć ukazivana mu je i juče posle privođenja, u službenim prostorijama policije.

Marko Kričak Foto: OMK MUP Republike Srbije/ATAIMAGES, Ilija Ilić

Marko Kričak uhapšen je juče ujutru po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zajedno sa Boškom Sekulovićem, načelnikom Službe za suzbijanje kriminala.

Visoki funkcioneri policije, podsetimo, uhapšeni su zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna, kao službena lica MUP-a prekoračili i iskoristili svoj službeni položaj tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića Baje, u restoranu "27" na Senjaku.

Kričak i Sekulović, koji su učestvovali u istrazi, sumnjiče se da su tada povredili prava bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića, kog su označili kao pomagača u zločinu iako su, kako se sumnja, znali da postoje dokazi koji ukazuju da u vreme izvršenja ubistva nije bio u restoranu. Milić je, podsetimo, u pritvoru proveo skoro dva meseca.