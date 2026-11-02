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Viši sud u Novom Sadu saopštio je danas da je primio odluke o pomilovanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i to u odnosu na 18 osoba protiv kojih su se vodili krivični postupci pred tim sudom, a među kojima je i Mila Pajić.

- Dana 02.11.2026. godine Višem sudu u Novom Sadu dostavljeni su dopisi Ministarstva pravde od i odluke o pomilovanju predsednika Republike Srbije od 27.09.2026. godine, kojima se u postupcima koji se vode pred ovim sudom oslobađaju od krivičnog gonjenja lica: Gorski Matović za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu, zatim Igor Elez za krivično delo primanje mita, Stevica Kiš i Aleksandar Kocić za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu - navodi se u saopštenju Višeg suda u Novom Sadu.

Odlukom o pomilovanju, krivice su oslobođeni i Ognjen Stanković za krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu i teška telesna povreda, kao i Nemanja Narači za krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi ili javnom skupu, teška telesna povreda i izazivanje opšte opasnosti.