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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su danas S.D. (33) iz okoline tog grada zbog sumnje da je tukao svoju četrdesetčetvorogodišnju vanbračnu suprugu.

Osumnjičeni se tereti da je vanbračnoj supruzi naneo vidljive povrede, zadajući joj više udarce rukama i nogama po glavi i telu.

Ona je na ukazivanje lekarske pomoći upućena u kruševačku Opštu bolnicu, saopštio je MUP.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon kojeg će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na brojeve telefona 0800 100 600 ili 192, koji su sve vreme dostupni.