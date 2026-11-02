U Sremskoj Kamenici večeras je izbio požar u objektu od 20 kvadrata, ali srećom nema povređenih.
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POŽAR U SREMSKOJ KAMENICI: Vatra gutala objekat na Iriškom putu, vatrogasci na terenu (FOTO)
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U Sremskoj Kamenici večeras je došlo do požara u jednom objektu.
Prema prvim informacijama požar je izbio na objektu od oko 20 kvadrata na Iriškom putu u naselju Paragovo.
Na licu mesta nalaze se dva vozila iz vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad.
Prema prvim informacijama nema povređenih.
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