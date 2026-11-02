Večeras se dogodila teška saobraćajna nezgoda između Vilova i Loka, u kojoj su učestvovali putnički automobili i autobus.
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Večeras, nešto pre 18 časova, na putu između Vilova i Loka dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više putničkih automobila i autobus.
Na lice mesta upućeni su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Titel.
Vatrogasci iz automobila izvlačili zaglavljene
Vatrogasci su uz pomoć specijalnog alata za tehničke intervencije iz jednog od smrskanih automobila izvukli zarobljenu osobu, koja je potom predata ekipi Hitne pomoći.
Prema prvim informacijama, u nezgodi je povređeno više osoba, a stepen njihovih povreda za sada nije poznat.
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