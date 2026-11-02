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Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković izjavio je u ponedeljak uveče da je Komisija za kontrolu rada svih 87 tužilaštava u Srbiji, čiji je i on član, preuzela nekoliko predmeta Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji su "od izuzetnog interesa za javnost".

Stamenković je za televiziju Insajder rekao da je među njima i slučaj policijskog postupanja nakon protesta u avgustu prošle godine, odnosno slučaj u kome je više studenata i građana optužilo pripadnike policije, među kojima je bio i tadašnji načelnik Jedinice za obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata Marko Kričak, za fizičko i psihičko maltretiranje tokom privođenja u garažu Vlade Srbije.

- Dakle, ono što se desilo ispred Vlade Srbije, podnošenje krivične prijave vezano za fizičko maltretiranje, pretnje koje su upućene tada, oštećenima, studentima. Predmet isto i kod Pravnog fakulteta, gde je došlo do nasilnog pokušaja otimanja telefona, prinošenjem glave, hvatanjem za kosu i tako dalje - naveo je Stamenković.

Kazao je da se komisija već bavi time i da su predmeti još u četvrtak preuzeti od Prvog osnovnog javnog tužilaštva i dodao da očekuje da će danas ili sutra javnost saznati o odluci koja je doneta kao posledica nadzora u tim predmetima.

Komentarišući hapšenje Kričaka, koji se nalazi na čelu Uprave kriminalističke policije (UKP) i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića u slučaju ubistva u restoranu "27" na Senjaku, ocenio je da je Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu preduzelo "izuzetno ozbiljne radnje u smislu da je povelo postupak protiv navedenih lica".

Kako je dodao, to je nešto što je zaista bilo iznenađenje za svakog tužioca u zemlji, pa i za njih u Vrhovnom javnom tužilaštvu.

- Ono što je uzrok tog iznenađenja je nešto za šta smo putem medija obavešteni da je već kao krivična prijava postojalo u sistemu tog javnog tužilaštva, čini mi se, još od leta ove godine, i da do realizacije po tom pitanju dolazi tek sada - rekao je i dodao da je to nešto što "podiže profesionalnu obrvu" i da se postavlja pitanje — zašto se događa baš u ovom momentu.

Dodao da će odgovore na to pitanje dati samo postupanje tužilaštva i ono što će biti rezultat.