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Holandska policija raspisala je međunarodnu potragu za Ninoslavom Jović (41) iz Niša, koja se sumnjiči da je imala pomagačku ulogu u jednoj od najvećih pljački nakita u Evropi. Reč je o spektakularnoj krađi na prestižnom sajmu umetnosti i antikviteta TEFAF u holandskom gradu Mastrihtu, koja se dogodila 28. juna 2022. godine, kada je ukraden nakit procenjen na oko 40 miliona evra.

Ninoslava Jović nalazi se na listi najtraženijih begunaca u Evropi, a njena fotografija i opis objavljeni su na sajtu holandske policije i Evropola.

Prema podacima istražitelja, ona trenutno živi i boravi u Srbiji, a kao mesto na kojem je poslednji put viđena navodi se Niš. Ipak, policija ne isključuje mogućnost da putuje i u druge zemlje.

Za informacije koje bi dovele do hapšenja osumnjičenih, tužilaštvo u holandskoj pokrajini Limburg ponudilo je nagradu od 20.000 evra.

Foto: Printscreen/EU Most Wanted

Sumnja se da je imala pomagačku ulogu u pljački

Prema navodima holandske policije, Jović se ne tereti da je neposredno učestvovala u razbijanju vitrina i odnošenju nakita, već se sumnjiči da je imala ulogu podrške u izvršenju pljačke.

Ona je jedna od petoro državljana Srbije za kojima holandske vlasti tragaju zbog ove krađe. Pored nje, na poternicama se nalaze Aleksandar Cenić (50), Aleksandar Stojiljković (50), Duško Dimitrijević (50) i Bratislav Stojanović (41).

Istražitelji sumnjaju da su četvorica muškaraca pripadnici kriminalne grupe "Pink Panter", poznate po pljačkama luksuznih prodavnica i dragocenosti širom sveta.

Tetovaže na rukama i prepoznatljive fizičke karakteristike

Holandska policija objavila je i detaljan opis Ninoslave Jović kako bi olakšala njeno prepoznavanje. Prema dostupnim podacima, reč je o ženi staroj 41 godinu, srpske nacionalnosti, smeđih očiju i kose koja može biti prirodno smeđa ili ofarbana u plavo.

Kao jednu od karakterističnih fizičkih osobina istražitelji navode izraženije, odnosno punije usne.

Posebnu pažnju privlače i dve tetovaže na njenim podlakticama.

Na desnoj ruci, sa bočne strane, ima istetovirano ime "Selena", ispisano elegantnim slovima, dok se na levoj nalazi natpis "Faith", odnosno "vera", u kaligrafskom stilu.

1/10 Vidi galeriju Pink panteri koje traži Holandija Foto: Printscreen/EU Most Wanted

Policija traga i za dve misteriozne žene

Osim petoro državljana Srbije koji se nalaze na poternicama, holandski istražitelji pokušavaju da identifikuju i dve žene koje su zabeležene na snimcima sigurnosnih kamera nakon pljačke.

One su se nalazile u automobilu marke „opel“ koji su osumnjičeni koristili nakon krađe. Vozilo se, posle kraćeg zaustavljanja u Belgiji, našlo na parkingu jednog hotela u Frankfurtu u Nemačkoj.

Kamere iz hotelske garaže zabeležile su trenutak kada su dve žene izašle iz automobila. Prema opisu policije, obe su nosile haljine, a jedna od njih imala je crvene sandale.

Istražitelji su naglasili da ove dve žene za sada nisu osumnjičene za krađu nakita, ali žele da razgovaraju sa njima jer bi njihova saznanja mogla da pomognu u rasvetljavanju slučaja i pronalasku odbeglih osumnjičenih.

Mastriht pljačka nakit pljačkaši Foto: screenshot YT/Opsporing Verzocht

Čekićima razbili vitrine i odneli nakit vredan 40 miliona evra

Pljačka se dogodila 28. juna 2022. godine na prestižnom evropskom sajmu umetnosti i antikviteta TEFAF u Mastrihtu. Četvorica muškaraca, predstavljajući se kao obični posetioci, prišla su izložbenom prostoru u kojem se nalazio skupoceni nakit, a zatim čekićima razbila staklene vitrine i odnela dragocenosti.

Vrednost ukradenog nakita procenjena je na oko 40 miliona evra.

Među ukradenim predmetima nalazila se i ogrlica sa žutim dijamantom, čija je vrednost procenjena na čak 27 miliona evra.

Manji deo ukradenog nakita kasnije je pronađen u Hong Kongu, Izraelu i Bocvani.

Holandsko tužilaštvo i dalje poziva građane da dostave sve informacije koje bi mogle da pomognu u pronalaženju osumnjičenih, a osiguravajuća kuća ponudila je čak 600.000 evra za informacije o ukradenom nakitu.