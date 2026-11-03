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POKUŠAJ UBISTVA U NOVOM PAZARU Mladić (22) automobilom namerno pokosio sugrađanina: Žrtva sa teškim povredama hitno prevezena u bolnicu
- U Novom Pazaru uhapšen je S. H. (22) zbog sumnje da je pokušao ubistvo sugrađanina.
- Prema navodima policije, on je automobilom namerno udario 58-godišnjeg muškarca na parkingu u centru grada.
- Povređeni je sa teškim telesnim povredama prebačen u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su S. H. (22) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Sumnja se da je on juče ujutru, oko 9.10 časova, na parkingu u centru Novog Pazara, upravljajući automobilom namerno udario pedesetosmogodišnjeg sugrađanina.
Pedesetosmogodišnji muškarac zadobio je teške telesne povrede i zbrinut je u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.
(Kurir.rs)
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