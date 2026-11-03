Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su S. H. (22) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on juče ujutru, oko 9.10 časova, na parkingu u centru Novog Pazara, upravljajući automobilom namerno udario pedesetosmogodišnjeg sugrađanina.

Pedesetosmogodišnji muškarac zadobio je teške telesne povrede i zbrinut je u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

(Kurir.rs)

Ne propustiteHronikaPOKUŠAJ UBISTVA KOD ŽITIŠTA Napadač cepanicom krvnički tukao muškarca po glavi: Žrtva sa teškim povredama prevezena u bolnicu, osumnjičeni uhapšen
WhatsApp Image 2026-06-03 at 10.17.25 (2).jpeg
Ostali sportoviPRETI MU 30 GODINA ROBIJE: Bivša NFL zvezda Antonio Braun prihvatiće nagodbu u slučaju za pokušaj ubistva
profimedia0716462596.jpg
HronikaTRAJKO DOVEDEN U SUDNICU, ALI JE BRZO VRAĆEN U PRITVOR: Pokušao da ubije sina poznatog muzičara, on ga sa dedom savladao i vezao
trajko.jpg
HronikaTRUDNICA KOJU JE RANIO MUŽ IMA TEŠKE POVREDE: Nove informacije o svirepom pokušaju ubistva u Mladenovcu!
trudnica.jpg