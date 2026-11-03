POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN DIREKTOR IZ MALOG ZVORNIKA: Sumnjiči se za nameštanje tendera vrednog 13 miliona (video)
- Direktor javnog preduzeća iz Malog Zvornika D. K. uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj u javnoj nabavci vrednoj 13 miliona dinara.
- Sumnja se da je tokom 2025. godine favorizovao jednog ponuđača i prilagodio konkursnu dokumentaciju kako bi mu obezbedio ugovor.
Direktor javnog preduzeća iz Malog Zvornika D. K. uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj prilikom sprovođenja javne nabavke vredne 13 miliona dinara.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za borbu protiv korupcije, uhapsili su D. K. (1963), po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu - navodi se u saopštenju MUP-a.
On se sumnjiči da je, kao direktor javnog preduzeća sa teritorije opštine Mali Zvornik, tokom 2025. godine favorizovao jednog ponuđača u postupku javne nabavke.
Prema sumnjama istražnih organa, D. K. je konkursnu dokumentaciju prilagodio tom ponuđaču, čime mu je omogućio da dobije ugovor o javnoj nabavci ukupne vrednosti 13.000.000 dinara.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužilaštvu.