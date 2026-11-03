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Direktor javnog preduzeća iz Malog Zvornika D. K. uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj prilikom sprovođenja javne nabavke vredne 13 miliona dinara.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za borbu protiv korupcije, uhapsili su D. K. (1963), po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu - navodi se u saopštenju MUP-a.

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Uhapšen direktor preduzeća iz Malog Zvornika Izvor: RINA

On se sumnjiči da je, kao direktor javnog preduzeća sa teritorije opštine Mali Zvornik, tokom 2025. godine favorizovao jednog ponuđača u postupku javne nabavke.

Prema sumnjama istražnih organa, D. K. je konkursnu dokumentaciju prilagodio tom ponuđaču, čime mu je omogućio da dobije ugovor o javnoj nabavci ukupne vrednosti 13.000.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužilaštvu.

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