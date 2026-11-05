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Viši sud u Novom Sadu odredio je danas pritvor do 30 dana A.Š. (33) osumnjičenoj da je ubila svoju jednogodišnju ćerku, kao i njenom suprugu T.Š. osumnjičenom za nepružanje pomoći.

Pritvor je T.Š. određen da ne bi uticao na svedoke, dok je A.Š. pored tog osnova, određen i zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovila krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Foto: Privatna arhiva

A.Š. je osumnjičena za krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godine ili doživotnim zatvorom, dok je T.Š. osumnjičen za krivično delo nepružanje pomoći, kažnjivo kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

Podsetimo, stravičan zločin dogodio se 2. novembra u večernjim satima u Novom Sadu, kada je, prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, A. Š. (33) svojoj jednogodišnjoj ćerki zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je nastupila smrt deteta. Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka devojčicu tukla kaišem, a da su smrtonosne povrede nanete metalnom kopčom.

1/4 Vidi galeriju Ovde je majka ubila bebu u Novom Sadu Foto: Kurir

- Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt nastupila usled direktnih komplikacija izazvanih masivnim fizičkim povredama. Udarci su doveli do teškog oštećenja i prestanka rada nadbubrežne žlezde, nakon čega je nastupio fatalni traumatski šok. Uprkos reakciji medicinskih službi, lekari su po prijemu deteta mogli samo da konstatuju smrt - podseća izvor.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je A. Š. uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor. Zbog zločina uhapšen je i otac deteta T. Š. (54), zbog sumnje da je počinio krivično delo nepružanje pomoći. Za ovo delo propisana je kazna zatvora od tri meseca do pet godina, a i njemu je određeno zadržavanje do 48 časova.