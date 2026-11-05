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Život jedanaestogodišnjeg dečaka, ubijenog u Kanadi, obeležili su gubici i velike promene kroz koje deci često izazivaju određene probleme tokom odrastanja. Još tokom detinjstva ostao je bez oca, potom je napustio Crnu Goru i preselio se sa porodicom prvo na Novi Zeland, a onda u Kanadu, daleko od sredine u kojoj je odrastao i ljudi koji su ga poznavali. Nekoliko godina kasnije, rođaci su izgubili kontakt sa njim, a potraga koja je trajala više od godinu dana završena je najgorom mogućom vešću - pronađen je mrtav.

Rođen je 29. aprila 2014. godine, a deo detinjstva proveo je u Crnoj Gori, gde je njegova porodica imala dom i gde je bio okružen ljudima koji su ga voleli. Njegovo odrastanje, međutim, nije teklo bez teških trenutaka. Jedan od najvećih udaraca dogodio se tokom pandemije koronavirusa, kada mu je preminuo otac.

Tako je još kao dečak ostao bez oca, a njegov grob ostao je u Bijeloj, u Crnoj Gori. Kasnije će upravo želja da ponovo bude pored njega postati razlog zbog kojeg porodica pokreće akciju prikupljanja novca za prebacivanje njegovih posmrtnih ostataka iz Kanade.

Otišao iz sredine u kojoj je odrastao

Nakon očeve smrti, dečak je nastavio život sa majkom i očuhom. Godine 2023. preselili su se u Kanadu i nastanili u Burnabiju, gradu u blizini Vankuvera, u provinciji Britanska Kolumbija.

Za dečaka je to značilo novu zemlju, novu sredinu i veliku promenu u životu. Iza sebe je ostavio Crnu Goru i ljude sa kojima je proveo značajan deo detinjstva. Njegovi rođaci i bliski prijatelji ostali su u drugim delovima sveta, među njima i u Krajstčerču na Novom Zelandu.

Foto: Društvene Mreže

On je, prema podacima objavljenim tokom potrage, bio novozelandski državljanin. Ljudi koji su ga poznavali opisivali su ga kao vedrog, inteligentnog i radoznalog dečaka koji je voleo životinje, naročito konje, pse i mačke, kao i boravak u prirodi.

Iako je nastavio život u Kanadi, veze sa porodicom u Crnoj Gori i na Novom Zelandu ostale su važne za njegove najbliže. Upravo će oni kasnije prvi početi da postavljaju pitanja kada više nisu mogli da stupe u kontakt sa njim.

Familija nije mogla da ga pronađe

Dana 26. septembra 2025. godine kanadska policija primila je zahtev za proveru dečakove bezbednosti. Članovi familije iz inostranstva nisu uspevali da stupe u kontakt sa dečakom i želeli su da saznaju da li je dobro.

Policija je pokrenula potragu u Barnabiju, ali mu nije bilo moguće ući u trag. Nekoliko dana kasnije, 9. oktobra, istražitelji su saopštili da veruju da bi dečak mogao da boravi kod osobe koja se o njemu stara, čiji identitet su pokušavali da utvrde.

U potragu je uključena i javnost. Objavljivane su njegove fotografije, postavljani bilbordi, a policija je pozivala građane da prijave bilo kakvu informaciju koja bi mogla da pomogne u njegovom pronalasku.

Za porodicu su usledili meseci neizvesnosti. Rođaci u Crnoj Gori i na Novom Zelandu pokušavali su da saznaju gde je i šta se dogodilo sa njim. Umesto odgovora, dobijali su sve više razloga za zabrinutost.

Pomen u Vankuveru U petak, 13. novembra, u hramu Svetog Save u Vankuveru biće služen molitveni pomen za upokojenje duše dečaka, navodi se na Fejsbuk stranici "Saint Sava Serbian School". "U našoj školi ostaje jedno mesto koje niko neće zauzeti i jedno ime koje ćemo izgovarati tiho, u molitvi", dodaje se.

Potraga se pretvorila u istragu ubistva

Kako je vreme prolazilo, a od dečaka nije bilo ni traga, slučaj je dobio drugačiji pravac. Istragu je najpre preuzela Jedinica za teška krivična dela policije Burnabija, a 25. juna 2026. godine uključio se i specijalizovani tim za istrage ubistava Britanske Kolumbije.

Meseci rada istražitelja na kraju su doveli do pronalaska dečakovih posmrtnih ostataka. Početkom novembra 2026. godine potvrđeno je da je dečak mrtav, a kanadske vlasti saopštile su da su dve osobe optužene u vezi sa njegovom smrću.

Njegov očuh B.B. (51) tereti se za ubistvo drugog stepena i nedostojno postupanje sa ljudskim ostacima, dok je majka S.B. (46) optužena za ubistvo iz nehata.

Prema navodima istražitelja, dela za koja se terete dogodila su se pre 26. septembra 2025. godine, kada je policija primila prijavu o njegovom nestanku.

Policija nije objavila tačan datum i mesto pronalaska posmrtnih ostataka, niti uzrok smrti. Takođe, zvanično nije precizirala kakav je odnos optuženih sa dečakom. Njihova krivica biće utvrđivana u sudskom postupku.

Poslednja želja porodice: Da počiva pored oca

Nakon što je potvrđeno da je dečak preminuo, njegova porodica suočila se sa još jednim teškim zadatkom - da obezbedi prebacivanje njegovih posmrtnih ostataka iz Kanade u Crnu Goru.

Pokrenuta je humanitarna akcija, a cilj je da dečak bude sahranjen u Bijeloj, pored svog oca Save, koji je preminuo tokom pandemije koronavirusa.

Za međunarodni transport, dokumentaciju i organizaciju potrebno je oko 30.000 novozelandskih dolara (oko 15.000 evra). Porodica je pozvala ljude da pomognu, a donacije pristižu iz različitih delova sveta. Do sada je prikupljeno 24.474 NZD od strane 315 donatora.

Krajstčerč, gde žive njegovi baka, deka i tetke, takođe je ostao važan deo njegove porodične priče. Zbog toga se razmatra i mogućnost da deo prikupljenog novca bude iskorišćen za izgradnju memorijalne bašte u tom gradu, mesta na kojem bi ljudi koji su ga voleli mogli da čuvaju uspomenu na njega.