Slušaj vest

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa RS, MUP, Sektorom unutrašnje kontrole je 4. novembra godine, odredilo zadržavanje u trajanju od 48 sati prema V.L. (48), J.O. (43), B.J. (48), D.V. (48), N.D. (50), N.F. (53), Z.V. (54), I.Ž. (47), M.V. (48).

Kako je Kurir već pisao, među osumnjičenima su Igor Žmirić, komadant SAJ, i načelnik UKP Marko Kričak, koji je ranije uhapšen i nalazi se u pritvoru.

- Naredbom o sprovođenju istrage Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, za koje se osnovano sumnja da su izvršili na taj način što su dana 14./15.08.2025. godine, u periodu od 22.30 časova do 1.00 čas, u Beogradu, u garaži Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, u saizvršilaštvu sa prvookrivljenim M.K.(42), koji se nalazi u pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneli oštećenima N.S.,S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P., i B.D. veliki bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne - stoji u saopštenju Tužilaštva.

Dalje se navodi da je javni tužilac saslušao osumnjičene na okolnost krivičnog dela koje im je stvaljeno na teret, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, u odnosu na sve osumnjičene s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na svedoke oštećene, druge svedoke događaja, kao i prikrivače, te da će ometati nesmetano vođenje krivičnog postupka, uništavanjem, sakrivanjem, izmenom i falsifikovanjem dokaza i tragova krivičnog dela.

- Imajući u vidu da su osumnjičeni V.L, J.O, B.J, D.V, N.D, N.F, Z.V. i I.Ž. službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je osumnjičeni M.V. penzionisani pripadnik Ministarstva unutrušnjih poslova, a trenutno u zaposlen u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, postoje okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponovoti krivično delo koje im je stavljeno na teret. S obzirom na težinu krivičnog dela i kako se radi o krivičnom delu sa elementima nasilja, tužilaštvo smatra da su način izvršenja istog i težina posledice doveli do uznemirenja javnosti od dana događaja, pa sve do danas, te navedene okolnosti mogu ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, pa je određivanje pritvora predloženo i na osnovu tačke 4 Krivičnog zakona - stoji u saopštenju.