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Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu je dana 06.11.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenima Igoru Žmiriću, V.L., J.O., B.J., D.V., N.D., N.F., Z.V., i M.V. određen pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenima V.L., J.O., B.J., D.V., N.D., N.F., Z.V., I.Ž. i M.V. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211. stav 1. tač. 2. i 4. Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo sa elementima nasilja za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Prvog osnovnog suda u Beogradu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.

Detalji hapšenja

Kako je saopštilo nadležno tužilaštvo, krivično delo za koje se terete je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22.30 časova do 1.00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svesni svoga dela, čije su izvršenje hteli i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih lica naneli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da ih zastraše i nezakonito kazne - navedeno je u saopštenju MUP.

Osim Igora Žmirića, među uhapšenima je i Milan Vuković, koji je v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora, koji je u vreme izvršenja krivičnog dela koje im se stavlja na teret bio u JZO.