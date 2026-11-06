Slušaj vest

Policija zvanično još ne izlazi sa detaljima iz istrage, a sam tajming i način na koji je vatra buknula otvaraju sumnju da u celoj priči nema mesta slučajnosti. Novinarka Staša Keneški, koja se jutros javila direktno sa mesta događaja na Bulevaru patrijarha Pavla, ističe da sve ukazuje na koordinisan napad.

- Iako zvaničnih potvrda o počiniocima još uvek nema, na terenu je vidljivo da je već počela sanacija objekta. Međutim, ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da su se oko četiri sata ujutru, u gotovo isto vreme, dogodila dva požara za koja policija sumnja da su podmetnuta: ovde, u restoranu 'Pikante' na Bulevaru patrijarha Pavla, i u centru grada, gde je zapaljen automobil marke BMW. Vremensko poklapanje ukazuje na to da ovo nije slučajnost, već potencijalno organizovana akcija.

Operativci policije odmah su blokirali prilaze obema lokacijama i pokrenuli detaljnu proveru terena. Dok se čekaju forenzički nalazi, u gradu se uveliko nagađa šta bi mogao biti stvarni motiv ovog udara, s obzirom na to ko vodi oštećeni lokal. Keneški ukazuje na to u kom pravcu se kreće istraga.

03:03 MAFIJAŠKA OPOMENA U NOVOM SADU? Kurir izveštava sa lice mesta: "U isto vreme goreli restoran i luksuzni BMW, sumnja se na organizovanu sačekušu..." Izvor: Kurir televizija

- Prema našim saznanjima, policija intenzivno pregleda snimke sa nadzornih kamera sa obe lokacije. U Novom Sadu se kao kontekst navodi da je vlasnik ovog ugostiteljskog objekta poznati lokalni investitor i uspešan privrednik - poručila je Keneški.

Ovo nije prvi put u poslednjih nekoliko meseci da Novosađane bude sirene vatrogasnih vozila i buktinje na parkinzima, ali je prelazak na ugostiteljske objekte doneo novu dozu uznemirenosti među građane. Govoreći o atmosferi na samom terenu i širem kontekstu ovih dešavanja, Keneški zaključuje:

- Podsećam da ovo nije prvi incident ovog tipa - nedavno smo izveštavali o seriji paljenja automobila, a sada je meta bio i ugostiteljski objekat. Dok policija vodi istragu bez zvaničnih istupanja, radnici u objektu u kom se još uvek oseća jak miris gareži pokušavaju da saniraju štetu.

Istraga je i dalje u toku, a očekuje se da policija nakon pregleda snimaka nadzornih kamera i veštačenja tragova izađe sa zvaničnim saopštenjem o počiniocima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: