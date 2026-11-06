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Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne prvostepenu presudu za petoro zaposlenih u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženih za nesavestan rad u službi koji je za posledicu imao smrt penzionera Stanimira Brajkovića.

Tužilaštvo je predložilo da svim optuženima bude izrečena kazna od godinu i po dana zatvora. Na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu.

Stanimir Brajković Foto: Printscreen/Facebook

Slučaj smrti Stanimira Brajkovića, koji je u zatvoru završio zbog neplaćene novčane kazne za prekršaj, izazvao je veliku pažnju javnosti, a tokom suđenja izneti su potresni detalji o njegovim poslednjim danima, kao i o tome kako je njegova porodica saznala za tragediju.

"Video sam da je imao povrede i podlive"

U toku sudskog postupka saslušan je i Zoran Brajković, sin pokojnog Stanimira, koji je pred sudom ispričao da u početku nije znao da mu se otac nalazi u zatvoru, niti da je protiv njega vođen prekršajni postupak.

Kako je naveo, živeo je u Beču, a sa ocem se čuo povremeno. Stanimir je živeo sam, jer je tako želeo, a sin nije znao da je završio iza rešetaka.

- Nisam znao da јe u zatvoru, niti sam znao za prekršaјni postupak. On јe bio konzervativan čovek, koјi niјe drugima govorio o svoјim problemima. Zvao sam ga par puta, ali niјe bio dostupan, pa sam mislio da јe otišao kod rođaka, јer јe znao tako da ode i isključi telefon. Onda me pozvala komšinica i rekla mi da neko pismo stoјi zakačeno na vratima i da oca nema. Pozvao sam ga, ali se niјe јavio, pa sam јoј rekao da otvori pismo. To јe bio telegram i ona mi јe rekla: "Otac ti јe preminuo" - opisao je Zoran Braјković momenat kada je saznao za smrt oca.

Istog dana krenuo je kući u Mladenovac, a potom otišao u policiju kako bi saznao šta se dogodilo i zbog čega mu je otac uhapšen i osuđen na 30 dana zatvora. Međutim, kako je ispričao, odgovore nije dobio.

- Samo je jedna policajac pokušao da bude duhovit, pa je kao u šali rekao da je deda otišao malo da prezimi, jer su mu skupa drva. Dva dana zaredom sam išao u KPZ "Padinska Skela," ali ni tu mi nisu dali nikakve informacije. Tek u ponedeljak, kada sam u zatvoru preuzeo njegovu garderobu, izašao јe visoki, sedi čovek, predstavio se kao Bukvić i rekao mi: "Žao mi јe, umro јe prirodnom smrću. Bio јe u godinama, on је stariјi čovek, imao јe ovde svu adekvatnu medicinsku pomoć, ali јe preminuo od srca". Otišao sam po telo u mrtvačnicu i tamo sam video da јe imao povrede i podlive. Na sudskoј medicini mi povodom toga nisu dali nikakav odgovor, već su mi rekli da će sve biti u dokumentaciјi - ispričao јe Zoran Braјković.

Odbrana zaposlenih u zatvoru zatražila je od suda da okrivljene oslobodi krivice za smrt penzionera, uz obrazloženje da tragedija ne može biti isključiva odgovornost zaposlenih koji se nalaze na najnižim mestima u lancu odgovornosti.

Advokati su ukazali na, kako tvrde, nefunkcionalnost zatvorskog sistema i ocenili da je u ovom slučaju reč o „prebacivanju institucionalne krivice na najslabije“.

Takođe su istakli da je Brajković bio smešten u zatvoreni deo ustanove, zajedno sa višestruko osuđivanim licima kojima su bile ukinute sve povlastice.

Zbog čega su zaposleni optuženi?

Prema navodima optužnice, zaposlena lekarka i stražari sumnjiče se da su od 1. februara do 4. februara 2024. nesavesno postupali u vršenju službe, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali i doveli do teških povreda od kojih je pokojni Stanimir Brajković, kog su osuđenici sa kojima je delilo sobu maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali, preminuo.

Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva